Ita cancella 72 voli per lo sciopero: ecco quali

15 Dicembre 2025, 12:20

A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di mercoledì 17 dicembre della durata di 4 ore dalle 13 alle 17, Ita Airways ha cancellato 72 voli, di cui 28 internazionali.

Voli Partenza Arrivo
AZ 60 ROMA FIUMICINO MADRID
AZ 61 MADRID ROMA FIUMICINO
AZ 76 ROMA FIUMICINO BARCELLONA
AZ 77 BARCELLONA ROMA FIUMICINO
AZ 107 AMSTERDAM ROMA FIUMICINO
AZ 110 ROMA FIUMICINO AMSTERDAM
AZ 159 BRUXELLES ROMA FIUMICINO
AZ 160 ROMA FIUMICINO BRUXELLES
AZ 213 LONDRA ROMA FIUMICINO
AZ 214 ROMA FIUMICINO LONDRA
AZ 319 PARIGI ROMA FIUMICINO
AZ 324 ROMA FIUMICINO PARIGI
AZ 344 ROMA FIUMICINO NIZZA
AZ 345 NIZZA ROMA FIUMICINO
AZ 404 ROMA FIUMICINO FRANCOFORTE
AZ 407 FRANCOFORTE ROMA FIUMICINO
AZ 433 MONACO ROMA FIUMICINO
AZ 436 ROMA FIUMICINO MONACO
AZ 573 ZURIGO ROMA FIUMICINO
AZ 574 ROMA FIUMICINO ZURIGO
AZ 575 GINEVRA ROMA FIUMICINO
AZ 578 ROMA FIUMICINO GINEVRA
AZ 718 ROMA FIUMICINO ATENE
AZ 719 ATENE ROMA FIUMICINO
AZ 800 ROMA FIUMICINO ALGERI
AZ 801 ALGERI ROMA FIUMICINO
AZ 866 ROMA FIUMICINO TUNISI
AZ 867 TUNISI ROMA FIUMICINO
AZ 1156 REGGIO CALABRIA ROMA FIUMICINO
AZ 1157 ROMA FIUMICINO REGGIO CALABRIA
AZ 1176 LAMEZIA TERME MILANO LINATE
AZ 1177 MILANO LINATE LAMEZIA TERME
AZ 1269 ROMA FIUMICINO NAPOLI
AZ 1270 NAPOLI ROMA FIUMICINO
AZ 1281 MILANO LINATE NAPOLI
AZ 1282 NAPOLI MILANO LINATE
AZ 1287 MILANO LINATE NAPOLI
AZ 1296 NAPOLI MILANO LINATE
AZ 1318 BOLOGNA ROMA FIUMICINO
AZ 1319 ROMA FIUMICINO BOLOGNA
AZ 1351 MILANO LINATE TRIESTE
AZ 1352 TRIESTE MILANO LINATE
AZ 1417 ROMA FIUMICINO TORINO
AZ 1428 TORINO ROMA FIUMICINO
AZ 1462 VENEZIA ROMA FIUMICINO
AZ 1475 ROMA FIUMICINO VENEZIA
AZ 1570 ALGHERO ROMA FIUMICINO
AZ 1575 ROMA FIUMICINO ALGHERO
AZ 1613 ROMA FIUMICINO BARI
AZ 1616 BARI ROMA FIUMICINO
AZ 1619 ROMA FIUMICINO BRINDISI
AZ 1622 BRINDISI ROMA FIUMICINO
AZ 1677 ROMA FIUMICINO FIRENZE
AZ 1682 FIRENZE ROMA FIUMICINO
AZ 1704 CATANIA MILANO LINATE
AZ 1720 CATANIA MILANO LINATE
AZ 1721 MILANO LINATE CATANIA
AZ 1723 MILANO LINATE CATANIA
AZ 1726 CATANIA ROMA FIUMICINO
AZ 1745 ROMA FIUMICINO CATANIA
AZ 1764 PALERMO MILANO LINATE
AZ 1765 MILANO LINATE PALERMO
AZ 1766 PALERMO ROMA FIUMICINO
AZ 1781 ROMA FIUMICINO PALERMO
AZ 1792 PALERMO ROMA FIUMICINO
AZ 1799 ROMA FIUMICINO PALERMO
AZ 2038 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
AZ 2044 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
AZ 2059 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO
AZ 2071 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO
AZ 2092 ROMA FIUMICINO MILANO LINATE
AZ 2133 MILANO LINATE ROMA FIUMICINO

ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 17 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 24 dicembre 2025 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

