Ita cancella 72 voli per lo sciopero: ecco quali
15 Dicembre 2025, 12:20
A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di mercoledì 17 dicembre della durata di 4 ore dalle 13 alle 17, Ita Airways ha cancellato 72 voli, di cui 28 internazionali.
|Voli
|Partenza
|Arrivo
|AZ 60
|ROMA FIUMICINO
|MADRID
|AZ 61
|MADRID
|ROMA FIUMICINO
|AZ 76
|ROMA FIUMICINO
|BARCELLONA
|AZ 77
|BARCELLONA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 107
|AMSTERDAM
|ROMA FIUMICINO
|AZ 110
|ROMA FIUMICINO
|AMSTERDAM
|AZ 159
|BRUXELLES
|ROMA FIUMICINO
|AZ 160
|ROMA FIUMICINO
|BRUXELLES
|AZ 213
|LONDRA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 214
|ROMA FIUMICINO
|LONDRA
|AZ 319
|PARIGI
|ROMA FIUMICINO
|AZ 324
|ROMA FIUMICINO
|PARIGI
|AZ 344
|ROMA FIUMICINO
|NIZZA
|AZ 345
|NIZZA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 404
|ROMA FIUMICINO
|FRANCOFORTE
|AZ 407
|FRANCOFORTE
|ROMA FIUMICINO
|AZ 433
|MONACO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 436
|ROMA FIUMICINO
|MONACO
|AZ 573
|ZURIGO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 574
|ROMA FIUMICINO
|ZURIGO
|AZ 575
|GINEVRA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 578
|ROMA FIUMICINO
|GINEVRA
|AZ 718
|ROMA FIUMICINO
|ATENE
|AZ 719
|ATENE
|ROMA FIUMICINO
|AZ 800
|ROMA FIUMICINO
|ALGERI
|AZ 801
|ALGERI
|ROMA FIUMICINO
|AZ 866
|ROMA FIUMICINO
|TUNISI
|AZ 867
|TUNISI
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1156
|REGGIO CALABRIA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1157
|ROMA FIUMICINO
|REGGIO CALABRIA
|AZ 1176
|LAMEZIA TERME
|MILANO LINATE
|AZ 1177
|MILANO LINATE
|LAMEZIA TERME
|AZ 1269
|ROMA FIUMICINO
|NAPOLI
|AZ 1270
|NAPOLI
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1281
|MILANO LINATE
|NAPOLI
|AZ 1282
|NAPOLI
|MILANO LINATE
|AZ 1287
|MILANO LINATE
|NAPOLI
|AZ 1296
|NAPOLI
|MILANO LINATE
|AZ 1318
|BOLOGNA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1319
|ROMA FIUMICINO
|BOLOGNA
|AZ 1351
|MILANO LINATE
|TRIESTE
|AZ 1352
|TRIESTE
|MILANO LINATE
|AZ 1417
|ROMA FIUMICINO
|TORINO
|AZ 1428
|TORINO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1462
|VENEZIA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1475
|ROMA FIUMICINO
|VENEZIA
|AZ 1570
|ALGHERO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1575
|ROMA FIUMICINO
|ALGHERO
|AZ 1613
|ROMA FIUMICINO
|BARI
|AZ 1616
|BARI
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1619
|ROMA FIUMICINO
|BRINDISI
|AZ 1622
|BRINDISI
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1677
|ROMA FIUMICINO
|FIRENZE
|AZ 1682
|FIRENZE
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1704
|CATANIA
|MILANO LINATE
|AZ 1720
|CATANIA
|MILANO LINATE
|AZ 1721
|MILANO LINATE
|CATANIA
|AZ 1723
|MILANO LINATE
|CATANIA
|AZ 1726
|CATANIA
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1745
|ROMA FIUMICINO
|CATANIA
|AZ 1764
|PALERMO
|MILANO LINATE
|AZ 1765
|MILANO LINATE
|PALERMO
|AZ 1766
|PALERMO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1781
|ROMA FIUMICINO
|PALERMO
|AZ 1792
|PALERMO
|ROMA FIUMICINO
|AZ 1799
|ROMA FIUMICINO
|PALERMO
|AZ 2038
|ROMA FIUMICINO
|MILANO LINATE
|AZ 2044
|ROMA FIUMICINO
|MILANO LINATE
|AZ 2059
|MILANO LINATE
|ROMA FIUMICINO
|AZ 2071
|MILANO LINATE
|ROMA FIUMICINO
|AZ 2092
|ROMA FIUMICINO
|MILANO LINATE
|AZ 2133
|MILANO LINATE
|ROMA FIUMICINO
ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.
I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 17 dicembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 24 dicembre 2025 chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.