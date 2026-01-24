Wizz Air torna a volare su Tel Aviv da Catania

Dal 5 maggio Wizz Air tornerà a volare su Tel Aviv da Catania. La compagnia aerea, che nel 2025 ha fatto volare oltre 21 milioni di passeggeri in Italia, e SAC, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, hanno annunciato in conferenza stampa un ulteriore investimento, ovvero l’allocazione, da maggio 2026, del terzo aeromobile Airbus A321neo nella base etnea.

Questa decisione strategica sottolinea l’importanza cruciale di Catania e Comiso nel network italiano e globale della compagnia. Dall’inizio delle operazioni presso i due scali nel 2009, Wizz Air ha trasportato 9,7 milioni di passeggeri, consolidando un legame indissolubile con il territorio. L’arrivo del terzo aeromobile non è solo un potenziamento logistico, ma un volano economico: l’aggiunta di un singolo aereo genera infatti 500.000 nuovi posti, creando 40 posti di lavoro diretti – che si uniranno ai 110 membri dello staff WIZZ già presenti – e oltre 350 posti di lavoro indiretti nell’indotto locale.

Il nuovo investimento su Catania prevede l’introduzione di una nuova rotta internazionale per Tel Aviv con quattro frequenze settimanali. La nuova connessione si aggiunge ai collegamenti internazionali già esistenti e che includono Varsavia Chopin, Londra Gatwick, Budapest, Praga e Vilnius, oltre ai voli verso Danzica, Cracovia e Bucarest Otopeni e quello da Comiso a Tirana. I biglietti sono acquistabili sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Inoltre, Wizz Air potenzia la propria offerta a livello nazionale: incremento da 12 a 19 frequenze settimanali sulla tratta Catania-Malpensa e da 11 a 14 frequenze settimanali sulla Catania-Torino.

Con il terzo aeromobile basato a Catania, Wizz Air opererà complessivamente 18 rotte verso 10 Paesi dagli aeroporti di Catania e Comiso. Questa espansione rientra nel più ampio percorso di sviluppo di Wizz Air in Sicilia.

“La sinergia con la società di gestione degli scali di Catania e Comiso – ha spiegato Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air – è per noi molto importante e ci permette di sviluppare una rete che risponda concretamente alle esigenze del territorio. Stiamo rendendo il viaggio più accessibile e affidabile, non solo espandendo le rotte internazionali in tutta Europa, ma rinforzando i voli nazionali verso Milano e Torino. Questo è fondamentale per chi deve spostarsi per lavoro o per tornare a casa dai propri cari, garantendo collegamenti fluidi tra Nord e Sud durante tutto l’anno”.

“Questo investimento si inserisce pienamente nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’aeroporto di Catania con un ruolo sempre più strategico per la mobilità del Sud-Est dell’isola. Ogni nuova rotta è un’opportunità concreta per il turismo, per le imprese e per la comunità, e un tassello di un futuro in cui la Sicilia possa essere sempre più protagonista nel Mediterraneo” ha dichiarato Anna Quattrone, presidente di SAC.

“L’investimento del vettore non solo potenzia la connettività dello scalo, ma ribadisce la centralità strategica dell’aeroporto di Catania nel panorama europeo e mediterraneo, generando benefici concreti per il turismo e il tessuto imprenditoriale. In questa strategia si inserisce anche il rilancio dell’Aeroporto di Comiso, tassello fondamentale di un sistema aeroportuale integrato volto a soddisfare con efficienza la domanda di mobilità della Sicilia orientale” ha aggiunto Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.