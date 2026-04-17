A fuoco bus di linea Salemi sulla A29

Un incendio si è sviluppato a bordo di un autobus di linea dell’autoservizi Salemi mentre era di passaggio allo svincolo A29 di Salemi-Gibellina, nei pressi di un distributore di carburante.

L’incendio si sarebbe sviluppato ieri pomeriggio a causa di un corto circuito. Prima che le fiamme avvolgessero il mezzo, l’autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri a bordo. Solo una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano.