A fuoco bus di linea Salemi sulla A29
17 Aprile 2026, 12:25
Un incendio si è sviluppato a bordo di un autobus di linea dell’autoservizi Salemi mentre era di passaggio allo svincolo A29 di Salemi-Gibellina, nei pressi di un distributore di carburante.
L’incendio si sarebbe sviluppato ieri pomeriggio a causa di un corto circuito. Prima che le fiamme avvolgessero il mezzo, l’autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri a bordo. Solo una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano.
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