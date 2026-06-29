A Palermo summit sull’evoluzione del turismo

Per tre giorni Palermo ha ospitato la X Conferenza Internazionale della International Association for Tourism Economics (IATE 2026), uno dei più autorevoli appuntamenti scientifici dedicati all’economia del turismo. Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo ha infatti visti riuniti studiosi, ricercatori e professionisti provenienti da università e istituzioni di numerosi Paesi che hanno dato vita a un dibattito scientifico sull’evoluzione del turismo, offrendo un luogo di confronto tra ricerca economica, analisi quantitativa e politiche per lo sviluppo delle destinazioni.

La scelta di Palermo quale sede dell’edizione 2026 assume un significato particolarmente importante.

“Ospitare un evento scientifico di questo livello in una regione ad alta vocazione turistica come la Sicilia

significa riconoscere il ruolo crescente che il territorio può svolgere nella produzione di conoscenza e

nell’innovazione delle politiche turistiche, favorendo il dialogo tra ricerca internazionale, istituzioni e

operatori del settore”, sottolinea Davide Provenzano, professore di matematica finanziaria presso il

DSEAS e presidente del comitato organizzativo locale.

Nel corso delle tre giornate sono stati presentati decine di contributi scientifici che hanno affrontato alcune delle questioni oggi più rilevanti per il turismo mondiale. I lavori hanno riguardato, tra gli altri, la

competitività delle destinazioni, la trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale applicata al turismo, i Big Data, il comportamento dei viaggiatori, il revenue management, la sostenibilità ambientale, gli effetti

economici del cambiamento climatico, l’overtourism, il turismo culturale, il turismo esperienziale, le

politiche pubbliche, la governance delle destinazioni e i nuovi modelli di sviluppo regionale.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai temi della modellizzazione economica del turismo, delle tecniche di forecasting, delle applicazioni dell’intelligenza artificiale ai sistemi turistici, della misurazione dell’impatto economico, dell’analisi dei flussi turistici e delle nuove metodologie quantitative per supportare decisioni sempre più data-driven.

L’elevato livello scientifico della conferenza è stato ulteriormente arricchito dalle sessioni plenarie affidate al Muzzafer Uysal (University of Massachussets Amherst), e Prof. Rodolfo Baggio (Università Bocconi), studiosi di fama internazionale, e da numerose sessioni parallele che hanno favorito il confronto tra approcci disciplinari differenti, confermando come il turismo rappresenti oggi uno dei principali laboratori di innovazione economica e sociale.

Tra i messaggi più significativi emersi dai lavori vi è la necessità di superare una lettura esclusivamente

quantitativa dello sviluppo turistico. La crescita degli arrivi e delle presenze continua a rappresentare un

indicatore importante, ma non è più sufficiente per valutare la competitività di una destinazione. La ricerca internazionale orienta oggi l’attenzione verso la capacità di generare valore economico, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, utilizzare i dati per supportare le decisioni strategiche e governare in

maniera sostenibile i flussi turistici.

Per una regione come la Sicilia queste riflessioni assumono un’importanza particolare.

La Sicilia dispone di un patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tra i più ricchi del Mediterraneo, ma le sfide evidenziate dalla comunità scientifica internazionale mostrano come la competitività futura dipenderà sempre più dalla capacità di gestire i territori attraverso strumenti avanzati di analisi, modelli previsionali, tecnologie digitali e nuove forme di governance. Le destinazioni non possono più essere considerate sistemi omogenei: ogni territorio presenta caratteristiche competitive differenti, differenti livelli di vulnerabilità e specifiche opportunità di sviluppo.

Particolare attenzione è stata riservata anche al tema del cambiamento climatico, ormai riconosciuto non

soltanto come una questione ambientale ma come una variabile economica capace di influenzare domanda, prezzi, redditività delle imprese e competitività delle destinazioni. Parallelamente, le applicazioni dell’intelligenza artificiale e dei Big Data stanno modificando profondamente il modo in cui imprese e destinazioni analizzano i mercati, prevedono la domanda e progettano le proprie strategie competitive.