Addio ad Alessandro Scelfo, patron della Sais

09 Aprile 2026, 11:47

È morto a 93 anni Alessandro Scelfo, tra i protagonisti della modernizzazione delle autolinee private in Italia. Classe 1933, a soli sedici anni, dopo la morte del padre, inizia a lavorare nella società di autolinee della famiglia: la Sais (Servizi automobilistici ingegnere Scelfo). Dal dopoguerra a oggi è riuscito a trasformare l’azienda paterna, nata un secolo fa a Enna, nel maggiore gruppo privato di autolinee in Sicilia, oggi diviso in tre parti. In capo ad Alessandro Scelfo c’erano Interbus, Etna Trasporti, Segesta, Sicilbus e Buscenter; la sorella Francesca Scelfo – madre di Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia – controlla invece Sais Autolinee; mentre Samuela Scelfo è l’amministratrice delegata di Sais Trasporti, che comprende tra le altre Tua, Gallo e Giamporcaro.

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Alessandro Scelfo, figura di straordinario rilievo per la Sicilia e per l’intero Paese – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla -. Con lui se ne va non soltanto un protagonista indiscusso dell’imprenditoria nel settore dei trasporti, ma un uomo che ha saputo interpretare il proprio ruolo con visione, responsabilità e autentico spirito di servizio. Nel corso della sua lunga vita, Alessandro Scelfo ha rappresentato un esempio di dedizione e capacità, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e alla modernizzazione della mobilità nella nostra regione. Il suo impegno, portato avanti con determinazione sin dalla giovane età, ha dato vita a una realtà solida e innovativa, capace di creare lavoro e opportunità per intere generazioni. Scelfo è stato anche un punto di riferimento umano e civile, animato da un profondo senso delle istituzioni e da un’attenzione concreta verso la comunità. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo il più sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia Scelfo, ai suoi cari e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale”.

Antonio Fundarò, dirigente del Rotary, lo ricorda così su Facebook: “Con la scomparsa di Scelfo, Cavaliere del Lavoro, imprenditore visionario e decano dei Past Governor del Rotary International Distretto 2110 Sicilia e Malta, viene meno un uomo che ha saputo incarnare, con rara coerenza, il significato più alto della leadership: guidare attraverso l’esempio, costruire creando opportunità, servire mettendo gli altri al centro. Chiamato giovanissimo a guidare l’impresa familiare, Alessandro Scelfo ha trasformato l’azienda in una struttura moderna e dinamica. Ha creduto nella responsabilizzazione dei collaboratori, nella delega, nella fiducia nei professionisti. Non un imprenditore accentratore, ma un costruttore di squadra.
La sua lungimiranza si è tradotta anche in innovazioni concrete: organizzazione aziendale per settori, valorizzazione delle competenze, tracciabilità dei flussi economici quando ancora non era una prassi diffusa, apertura a collaborazioni esterne e creazione di un sistema imprenditoriale capace di generare lavoro e sviluppo. Non inseguiva il cambiamento: lo interpretava, lo guidava”.

I funerali di Alessandro Scelfo si terranno sabato 11 aprile, alle 10, nel Duomo di Enna, sua città d’origine.

alessandro scelfosais autolinee Cronaca
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.
Iscriviti ora
seguici sui social

Articoli Correlati