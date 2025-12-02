Catania, sotto l’albero di Natale l’aumento della tassa di soggiorno

A Catania è atteso un aumento della tassa di soggiorno di circa il 30%. Ancora nulla di ufficiale ma la notizia è contenuta in una delibera di giunta del 26 novembre. In pratica, stando alla delibera, a notte, a persona e per i primi quattro giorni di soggiorno il turista pagherà 3 euro invece che i 2 euro attuali soggiornando in locazioni turistiche, case vacanza, agriturismi, villaggi e campeggi turistici e ostelli per la gioventù. L’aumento sarà di 1,50 euro, passando da 2 a 3,50 euro, per alberghi fino a tre stelle, hotel, residenze turistiche, affittacamere e b&b. Stesso aumento per gli alberghi a 4 stelle, che da 2,50 euro arriveranno a 4 euro, e per i 5 stelle, che passeranno dai 3,50 euro attuali a 5 euro.

Dunque, questo aumento dovrebbe comportare anche un consistente tesoretto per le casse comunali: dai circa quattro milioni previsti in entrata quest’anno dal Comune, se si mantenesse lo stesso trend, si potrebbe arrivare a 5,2 milioni di euro.