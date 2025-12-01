Città siciliane in fondo classifica della vivibilità

Province siciliane ancora una volta in fondo alla classifica della vivibilità del Sole 24 ore: su 107 province il primo capoluogo che s’incontra nell’elenco è Ragusa all’82esimo posto, poi Enna (87esima) che sale di 10 posizioni, Messina (novantunesima), Trapani (93esima) che scende di 8 posizioni, Agrigento (95esima), Catania (96esima) che perde 13 posizioni, Palermo (97esima) che sale di 3 posizioni, Caltanissetta (103esima) che perde 5 posizioni. Siracusa è penultima prima di Reggio Calabria al 106esimo posto e perde due posizioni.

Enna è al nono posto nei settori giustizia e sicurezza ma è al 103esimo per indice della criminalità.

La provincia di Palermo è 89esima per ricchezza e consumi ma 105esima per ambiente e servizi (ultima per raccolta differenziata dei rifiuti).

Catania è 94esima per ambiente e servizi, 87esima per ricchezza e consumi e ultima per qualità delle amministrazioni locali.

Siracusa è 97 esima per qualità della vita dei bambini, seconda per ore di sole al giorno, 101 esima per ondate di calore e ultima per trend pil pro capite.

Trapani è 78esima per ambiente e servizi (perde 16 posizioni), e 107esima per qualità della vita degli anziani, 56esima per giustizia e sicurezza (sale di 13 posizioni).

Caltanissetta è 107esima nei settori compresi in demografia e società e 105esima nei settori cultura e tempo libero (105esima anche per qualità della vita delle donne).

Ragusa è ultima per uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, settantesima per ambiente e servizi (58esima per raccolta differenziata dei rifiuti).