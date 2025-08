Cresce l’economia a Palermo e va forte il turismo

A Palermo vola il turismo con un +29,01% di variazione delle presenze turistiche fra il 2019 e il 2024 e un +4,06% negli alloggi medi annui disponibili su Airbnb per kmq nell’anno 2024. Lo rileva l’analisi dell’Istituto “G. Tagliacarne”, che ha preso in esame i dati Istat. Palermo e il suo territorio si confermano in forte crescita rispetto al resto del Paese: sono, infatti, 8 su 10 il numero degli indicatori con performance superiore alla media nazionale.

“E’ la conferma – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna – che Palermo e il suo territorio stanno vivendo una fase di interessante crescita e di importante sviluppo economico, soprattutto nel settore del turismo, come ci dicono i dati legati alle presenze nella nostra area metropolitana e quelli che riguardano gli alloggi reperibili sulla piattaforma internazionale Airbnb. Il turismo, dunque, si conferma sempre più strategico nell’economia siciliana con ulteriori margini di sviluppo”.

Dunque, il capoluogo siciliano cresce sull’onda propulsiva dell’economia turistica grazie alla ricettività diffusa sul territorio particolarmente privilegiato dal turismo individuale fortemente orientato dalla piattaforma Airbnb, in grado di spalmare presenze turistiche sempre più significative anche nelle aree interne che poco alla volta vanno riscoprendo la propria identità anche come reazione allo spopolamento.