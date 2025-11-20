In Sicilia oltre 20 milioni di turisti nel 2025

Nei primi nove mesi del 2025 sono aumentate le presenze turistiche in Sicilia ed è aumentata anche la permanenza media. Sono i due dati fondamentali emersi nel convegno “Click e Travel: come il digitale trasforma i luoghi in esperienze” organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale che si è svolto nella sala Gregory Bongiorno di Sicindustria, a Trapani. I

Ai lavori ha partecipato l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata: “oltre 20 milioni di viaggiatori hanno scelto l’isola come destinazione, in crescita la presenza degli stranieri con un incremento del 15% rispetto al 2024 e una permanenza media del 3,8 giorni rispetto ai 3,2 dell’anno precedente”.

All’Osservatorio Turistico Siciliano la Regione ha affiancato una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale e che lavora queste informazioni per dare indicazioni più precise sulle linee e sulle aree di intervento. “L’indice di reputazione oggi è molto alto, è dell’84,5% – ha aggiunto Amata – un dato che testimonia l’efficacia delle politiche regionali messe in campo. E va guardato anche rispetto ai servizi offerti e che il viaggiatore ha potuto riscontrare, l’accoglienza, l’enogastronomia e altro”.

“I dati positivi presentati dall’assessore – ha sototlineato la presidente del Distretto Turistico, Rosalia D’Alì – confermano che la crescita sul numero delle presenze e sulla permanenza media sono frutto di un lavoro di squadra tra Regione, istituzioni e operatori del turismo. Riguardano particolarmente i mercati esteri ormai consolidati come Usa, Polonia, Germania e Gran Bretagna, a cui si rivolgono le nostre azioni di promozione digitale anche con roadshow nei luoghi collegati direttamente dagli aeroporti di Palermo e Trapani”.

La promozione delle destinazioni e delle esperienze, come è stato rilevato nel corso dei lavori, trova oggi una forte spinta nel digitale, grazie alle nuove tecnologie, dai sistemi DMS alle piattaforme di prenotazione on line. “Stiamo continuando sulla strada intrapresa per la valorizzazione digitale del West of Sicily – continua Rosalia D’Alì – rafforzando la trasformazione da DMO a DMC attraverso l’implementazione del portale westofsicily.com e per questo abbiamo chiamato esperti da varie parti d’Italia per formare e informare i nostri operatori su come rendere ancora più incisiva la loro presenza sul digitale per la vendita delle esperienze”,