OTIE, focus sul turismo rurale: questionario per gli operatori

L’Osservatorio sul turismo delle Isole (OTIE) avvia una ricerca finalizzata allo sviluppo di un piano promozionale indirizzato agli operatori e agli esperti del turismo rurale e a chi sceglie di vivere esperienze a contatto con la natura, lontano dai circuiti di massa.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è approfondire le abitudini e le preferenze sia di chi offre sia di chi sceglie un turismo lento, consapevole e sostenibile. La ricerca mira a conoscere meglio le aspettative e le motivazioni che spingono turisti e professionisti a preferire destinazioni extraurbane, valorizzando il legame con il territorio e la sua storia.

Le risposte raccolte saranno fondamentali per creare una strategia di promozione mirata ed efficace, che possa sostenere e far crescere il turismo rurale. La ricerca permetterà di comprendere appieno le dinamiche del turismo rurale in Sicilia e per le aree interne.

Il questionario è disponibile per tutti gli operatori siciliani ed è possibile compilarlo cliccando su https://form.jotform.com/251962434173357