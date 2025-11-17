Sicilia regina dell’extralberghiero, ma la permanenza è ancora bassa

La Sicilia è regina dell’extralberghiero nel Mediterraneo: a oggi conta 47 mila strutture anche se le aree interne sono ancora marginali secondo il report dell’Osservatorio sul turismo dell’economia delle isole presentato alla IX edizione della Bte, che si è svolta nel weekend a Palermo.

Il rapporto fotografa un settore in forte espansione: nel 2024 la Sicilia ha registrato 46.925 strutture ricettive, pari al 97% del totale, per un totale di 298.222 posti letto (70% della capacità complessiva). Un incremento del 28,7% rispetto al 2023, “che conferma la vitalità di un comparto sempre più centrale nell’offerta turistica regionale”, ha detto il presidente dell’Otie, Giovanni Ruggieri.

Nonostante il primato per numero di strutture, il report evidenzia una criticità: la permanenza media dei visitatori in Sicilia è di soli 3 giorni, la più bassa tra le principali isole del Mediterraneo. La Corsica raggiunge quasi 9 giorni, Maiorca 6 e Creta 5. “Questo gap limita la capacità di generare valore economico e richiede politiche mirate per incentivare soggiorni più lunghi”, ha sottolineato Ruggieri.

Il confronto internazionale mostra inoltre che la Sicilia è leader nell’offerta extralberghiera, ma resta debole nella distribuzione dei flussi. Solo il 16% degli operatori dichiara di proporre e organizzare pacchetti nelle aree interne, segnalando un potenziale enorme per la valorizzazione dei borghi.

In Sicilia prevalgono ancora esperienze brevi (1-3 giorni), mentre nelle altre isole mediterranee i pacchetti di 4-7 giorni sono la norma e si accompagnano a una maggiore permanenza. La Corsica, ad esempio, propone itinerari tailor-made oltre la settimana, con prezzi superiori a 1.200 euro, intercettando interessanti segmenti di mercato. Secondo Ruggieri, “sono necessari più operatori turistici e un network di prodotto tra le strutture per aumentare il turismo itinerante nelle aree interne e la redditività degli host”.