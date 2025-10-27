Palermo, investitori esteri attratti dal boom di B&B e case vacanza

Il mercato immobiliare residenziale in Sicilia consolida la sua fase di crescita. Nella prima parte del 2025 le compravendite sono aumentate del 6% nel primo trimestre e dell’11% nel secondo rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le preferenze dei siciliani si concentrano su abitazioni di ampie dimensioni: gli immobili con cinque o più locali rappresentano, infatti, il 37,3% delle transazioni. Con un tempo medio di 137 giorni per vendere una casa, Palermo si conferma tra i mercati più dinamici del Sud, mentre i prezzi medi, attorno ai 1.287 euro al metro quadro, mostrano una sostanziale stabilità dopo un periodo di oscillazioni moderate, segno di bilanciamento tra domanda e offerta.

A sostenere la vitalità del mercato palermitano è soprattutto il turismo, che continua a esercitare un ruolo propulsivo per il mercato immobiliare. Il Centro Storico, Mondello e Sferracavallo restano le aree più richieste sia da chi cerca una seconda casa, sia da chi punta su immobili da destinare a B&B e case vacanza. L’interesse è alimentato anche dagli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e dalla possibilità di ottenere rendimenti elevati.

Parallelamente, Palermo sta vivendo una rinascita architettonica legata al recupero di palazzi storici e ville in stile Liberty. Questi edifici, autentiche icone del patrimonio residenziale cittadino, vengono restaurati e valorizzati con interventi di alto profilo che uniscono tradizione e modernità, attirando investitori locali, nazionali e internazionali.

Anche il segmento luxury sta registrando un incremento costante, trainato da progetti di recupero dal forte valore storico e artistico. Zone come Politeama, Libertà, Corso Vittorio Emanuele e Mondello confermano il loro ruolo di riferimento per chi cerca immobili di pregio, mentre nel Centro Storico prosegue la trasformazione di antichi palazzi nobiliari in residenze di charme o boutique hotel.

Le dinamiche che stanno interessando il mercato immobiliare siciliano saranno al centro della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da REMAX Italia, in programma giovedì 30 ottobre 2025 presso l’Hotel NH Palermo.