Palermo partecipa all’ITB Asia di Singapore

18 Ottobre 2025, 08:00

La Città di Palermo partecipa alla fiera ITB-Asia di Singapore, prestigiosa vetrina internazionale del turismo. L’assessore al turismo Alessandro Anello, affiancato dal vice presidente di Fiavet Sicilia Carolina Castellucci, ha presentato l’offerta turistica del capoluogo siciliano a un pubblico qualificato di tour operator e buyer provenienti da tutto il mondo con il coordinamento di Kai Lin Koh, manager del Singapore Tourism Board.

La presenza della Città di Palermo all’ITB-sia di Singapore è servita anche per promuovere, in collaborazione con il tour operator nipponico Miki Travel, la Japan Week che la città ospiterà a fine novembre 2026, oltre al progetto Mosaicando-Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, finanziato dal ministero del Turismo e realizzato dal comune di Palermo per creare un itinerario turistico integrato fra le tre città.

alessandro anellocomune palermoitb asia singaporeJapan Weekpalermo Cronaca
