Pif torna a girare a Palermo

Palermo è ancora una volta protagonista al cinema: negli ultimi giorni di settembre partiranno le riprese del nuovo film diretto da Pierfrancesco “Pif” Diliberto, dal titolo provvisorio “…che Dio perdona a tutti”, ambientato nel cuore della città. E’ quando si evince dall’ordinanza (qui scaricabile) N. 1308 del 17/09/2025 pubblicata dall’Ufficio Traffico del Comune di Palermo e valida dal 25 settembre all’8 ottobre.

Sfogliando l’ordinanza si nota come il film sarà girato in varie location del centro del capoluogo: da via Papireto fino a piazza Unità d’Italia passando per il Capo, via Magliocco e piazza Sett’Angeli, includendo numerose strade che subiranno provvisoriamente deviazioni e divieti per consentire le riprese.

Ancora però non è stata ancora confermata la data ufficiale di uscita né il cast completo oltre al regista.

Pif, palermitano di nascita, ha già rappresentato la propria città in più lavori, tra cui La mafia uccide solo d’estate (2013) e Momenti di trascurabile felicità, che hanno saputo sfruttare Palermo non solo come sfondo ma come personaggio attivo, capace di raccontare cambiamenti sociali, culturali, contraddizioni e speranze.