La Fiamma Olimpica in Sicilia fa tappa anche al San Paolo Palace

L’accensione a Olimpia. Poi l’approdo a Roma. E dopo la Sardegna la Fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina sbarca anche in Sicilia illuminando con la sua luce e con l’emozione dei tedofori una terra di miti e fervente passione sportiva.

Il viaggio inizia il 15 dicembre 2025 da Castelvetrano e Selinunte, con il suo rinomato parco archeologico, passando poi per Mazara del Vallo, fino ad arrivare alle saline di Marsala, simbolo della cultura del sale e paradiso naturalistico dello Stagnone. Fa poi tappa a Trapani, con le antiche mura e il mare che abbraccia le Egadi, Monreale e infine Palermo dove, intorno al passaggio della Fiamma lungo le strade del centro, le comunità si stringono con entusiasmo intorno a questo simbolo universale di pace e sport.

Il 16 dicembre 2025 la Fiamma attraversa Cefalù, Piazza Armerina, Sito Patrimonio Mondiale, Enna, Lampedusa e Caltanissetta, e ancora Agrigento, con i tedofori che si passeranno di mano in mano la Fiamma tra i maestosi Templi della Valle della Capitale Italiana della Cultura 2025.

La Fiamma si muove successivamente verso Licata, il 17 dicembre 2025, a seguire sarà a Gela, Caltagirone e a Ragusa, dal fascino barocco. Nello stesso giorno tocca anche Marzamemi e Porto Palo. Prosegue a Noto, la “Capitale del Barocco” patrimonio mondiale, Avola e Siracusa, culla della civiltà greca e patria di Archimede.

Il 18 dicembre 2025 l’avventura in Sicilia prosegue verso Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini e Lentini, Nicolosi e sull’Etna fino a fare tappa a Sibeg, storico impianto della Coca-Cola e nella bellezza di Catania, città che vive e dorme ai piedi dell’imponente Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa.

L’avventura della Fiamma e dei tedofori prosegue il 19 dicembre 2025 ad Acireale, Giarre e Riposto, Taormina, dove si incontrano lo scenario del monte Etna e del Mar Ionio, e a Messina, la “Porta della Sicilia”, prima di salire a bordo dello storico traghetto per Villa San Giovanni e avvistare le coste della Calabria dove inizierà una nuova tappa del viaggio.