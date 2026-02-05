Poste italiane dedica un francobollo a Sant’Agata

Poste italiane ha dedicato un annullo filatelico a Sant’Agata per celebrare i 900 anni del rientro a Catania delle reliquie della Patrona della città. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo degli Elefanti.

Il progetto comprende l’emissione del francobollo commemorativo, dal valore di 1.30 euro, con una vignetta che riproduce il busto reliquiario della Santa, simbolo tra i più riconoscibili della devozione agatina, sullo sfondo della facciata della Basilica Cattedrale di Catania, che custodisce le spoglie della Patrona.

Completano il francobollo le legende “RELIQUIE DI SANT’AGATA”, “900 ANNI DAL RIENTRO IN PATRIA”, “CATANIA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Catania Centro.

È disponibile anche una cartella filatelica contenente il francobollo, la quartina, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito www.filatelia.poste.it.