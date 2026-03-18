Aeroporto Catania, a rischio i voli per Tel Aviv e Dubai

L’aeroporto di Catania si prepara al traffico del periodo di Pasqua, con proiezioni che confermano un trend di crescita, nonostante la crisi geopolitica in corso e che se perdurasse, potrebbe incidere ulteriormente su alcune tratte internazionali in partenza dal nostro scalo.

Si stima infatti che i passeggeri totali previsti saranno 296mila, con un aumento dell’8,6% rispetto al 2025, di cui 168mila nazionali (+7,9% del 2025) e 128mila internazionali (+9,5%). Numeri che resterebbero comunque intorno ai 124mila passeggeri e quindi alla percentuale del +3% rispetto all’anno scorso, anche se le tratte di Tel Aviv e Dubai venissero sospese. Il volo operato da Fly Dubai infatti che inizialmente sarebbe dovuto ripartire da oggi, mercoledì 18 marzo, è stato nuovamente spostato: questa volta la nuova partenza è slittata a domenica 22 marzo.

Le rotte più gettonate per le festività si confermano anche quest’anno Malta, Londra Gatwick e Monaco di Baviera, ma l’aeroporto rileva un forte movimento anche sulla tratta di Danzica in Polonia e Tirana in Albania, grazie alle nuove tratte attivate con WizzAir.