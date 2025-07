San Vito Lo Capo, sequestrato lido abusivo

La Guardia costiera di Trapani ha sequestrato 100 sdraio e 50 ombrelloni in un tratto della spiaggia libera di San Vito Lo Capo, piazzati da una società che li noleggiava senza aver mai ottenuto l’autorizzazione per svolgere l’attività commerciale. Il titolare è stato multato per 5.164 euro.