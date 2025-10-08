San Vito Lo Capo celebra il mare e la sua tradizione culinaria

San Vito Lo Capo è pronta ad accogliere la 12^ edizione di “Tempuricapuna”, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025. L’evento sarà condotto da Stefania Renda e Ylenia Totino, che guideranno il pubblico attraverso un ricco calendario di appuntamenti tra storie, sapori e musica.

Tempuricapuna si apre venerdì alle 18 con l’inaugurazione ufficiale in Piazza Santuario e il primo cooking show, a cura dello chef Paolo Fontana. Dopo i saluti del sindaco e dell’assessore al Turismo Angelo Bulgarello, la rassegna entrerà subito nel vivo con la grande novità di quest’anno: la “Tavulata cu’ i piscatura” in Via Venza.

Protagonisti, i pescatori di San Vito Lo Capo, che cucinano e servono i piatti simbolo della cucina di mare locale: busiate al pesto trapanese, capone fritto, melone giallo, dolce siciliano e vino. Il biglietto per la degustazione, dal costo di 15 euro, è acquistabile presso la biglietteria di via Savoia e comprende un menu completo e un bicchiere di vino o acqua.

Ogni sera la festa continuerà con la musica dal vivo in Piazza Santuario, dove venerdì si esibiranno i Foreway, sabato i Groovy Machine e domenica i Season (tutti i concerti con ingresso libero alle ore 22:00).

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 13:30, sarà possibile partecipare a escursioni in barca con i pescatori, per scoprire da vicino le tecniche tradizionali di pesca del capone e la vita quotidiana di chi del mare fa la propria casa. Le partenze sono previste dal molo sopraflutto (costo 35 euro, prenotazione obbligatoria al 347 7165057).

In entrambe le giornate, la Piazza Santuario si trasformerà in un mercato del pesce con “Tempu ri mircatu”, l’asta del pesce curata dalle pescherie Linea Blu di Vito Parrinello (sabato) e Cuore di Mohamed Amara (domenica).

Ogni giorno, l’area talk di Piazza Santuario ospiterà i cooking show “Tempu ri storie sapuri e pignate”, con gli chef dei principali ristoranti di San Vito Lo Capo. A supporto degli chef e al servizio ai tavoli gli studenti dell’Istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo.

Domenica mattina, alle 11, sarà inoltre dedicato uno spazio alla sensibilizzazione ambientale con l’incontro “Tempu ri storie”, a cura del WWF Sicilia Nord Occidentale, sulle attività di tutela del mare e delle tartarughe marine a San Vito Lo Capo.