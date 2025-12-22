Sardegna protagonista ad Artigiano in Fiera 2025

In un mondo che riscopre la lentezza, il naturale, il biologico, la Sardegna ha dimostrato che lei era già lì, da sempre. Ad Artigiano in Fiera 2025, tenutosi a Rho dal 6 al 14 dicembre, oltre 90 imprese artigiane e agroalimentari hanno raccontato la Sardegna con un’unica voce: quella della tradizione che diventa futuro.

Il viaggio sensoriale cominciava dai sapori. Il pane carasau, leggero e croccante come un foglio di carta; la fregula e i malloreddus, la pasta dei giorni di festa; i culurgiones d’Ogliastra, veri gioielli della cucina sarda. Poi i formaggi – pecorino sardo DOP, fiore sardo, ricotta mustìa – che racchiudono il lavoro dei pastori e la pazienza del tempo, i salumi di montagna, le bottarghe che profumano di mare, e i dolci della memoria: amaretti, pabassini, seadas dorate e colme di miele.

Ma accanto ai profumi del forno e della cucina, la Sardegna si raccontava anche attraverso la materia. Il sughero trasformato in accessori e oggetti di design, il cuoio e il legno modellati con gusto contemporaneo, le ceramiche di Oristano e Dorgali con i loro smalti lucenti, i tessuti di Samugheo e Nule che intrecciano genealogie femminili e antichi simboli. Gli orafi della filigrana intrecciavano fili d’oro sottilissimi in gioielli che parlano di fede, amore e identità. E ancora il corallo di Alghero, l’oro di Cagliari, la pietra e il ferro battuto.

Molti visitatori hanno scoperto che, dietro ogni sapore e ogni oggetto sardo, non c’è solo bellezza: c’è etica, ecologia, senso del limite. È una forma di modernità che nasce dall’essenzialità, dalla lentezza, dalla capacità di fare con ciò che si ha, trasformando la materia in spirito. In un’epoca di standardizzazione, la Sardegna rappresenta una resistenza gentile: un’isola che ha saltato la fase industriale ma oggi incarna l’essenza della nuova economia del benessere.

Ad Artigiano in Fiera 2025, la Sardegna ha insegnato al mondo che la vera modernità è saper ‘invecchiare senza diventare adulti’: restare autentici, curiosi, vivi.