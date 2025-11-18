Sempre più turisti cinesi scelgono la Sicilia: gli ultimi dati

Il turismo cinese in Sicilia è cresciuto del 49%, con oltre 80 mila pernottamenti lo scorso anno. Il dato è emerso nel corso di un incontro tra Confindustria Catania, guidata dalla presidente Cristina Busi, e una delegazione cinese guidata dall’ambasciatore Jia Guide, svoltosi presso la sede di Sibeg.

Al centro dell’incontro, la volontà di rafforzare la cooperazione economica, scientifica e culturale, e di ampliare le opportunità di scambio in tutti i settori di interesse.

La Sicilia è un territorio di crescente interesse per la posizione geografica e per i comparti produttivi in grado di dialogare con il mercato cinese: ad esempio, il vino, l’olio d’oliva e l’arancia rossa sono già entrati nel mercato cinese.

Dal canto suo, la presidente Busi ha sottolineato come il territorio stia offrendo nuove opportunità grazie anche ai vantaggi fiscali della Zes, che rendono l’area più competitiva per gli investimenti. “Le imprese locali sono pronte a rafforzare le relazioni con il mercato cinese e a cogliere le occasioni che si aprono” – ha dichiarato, ribadendo l’impegno a proseguire nello sviluppo di rapporti concreti e duraturi.