Palermo diventa la misteriosa Costantinopoli per Sherlock

Sono ormai alle battute conclusive le riprese di Young Sherlock 2, la serie firmata Prime Video che ha scelto la Sicilia come set a cielo aperto per narrare le vicende del giovane Sherlock Holmes.

Le troupe è sbarcata in Sicilia ufficialmente il 25 maggio, toccando location sia storiche che naturali: la primissima tappa è stata il borgo di Custonaci, più precisamente la Grotta Mangiapane e la Baia di Cornino, che sono servite a riprodurre scenari naturali d’epoca.

La carovana si è spostata poi nel centro storico di Palermo fino al 3 giugno, che per l’occasione è stato trasformato nella Costantinopoli del 1875. I luoghi interessati sono stati Piazza Bellini, il Chiostro del Monastero di Santa Caterina, la Chiesa della Martorana, Via Maqueda, Piazza Casa Professa e Piazza Pretoria. Per diversi giorni, il Teatro Massimo è stato protagonista delle riprese, con la sala Grande allestita per simulare una sfarzosa sala della nobiltà ottomana. Coinvolta anche la borgata di Mondello con Villa Wirz, utilizzando il Parcheggio Galatea come hub logistico principale per i camion di scena.

Dopo un breve salto di tre giorni all’imponente castello di Caccamo, le telecamere sono tornate a Palermo, tra il quartiere storico della Kalsa l’area della Cattedrale: proprio ieri via Matteo Bonello si è trasformata per un giorno in un suq ottomano con le bandiere turche che sventolavano sulla facciata del Palazzo Arcivescovile.

Nel frattempo sono numerosi gli avvistamenti degli attori della serie, primo fra tutti l’amatissimo Hero Fiennes Tiffin, che sembra essersi ambientato perfettamente nella scena palermitana dopo essere stato avvistato mentre era intento a seguire la finale di Champions League dai tavolini di un bar, sempre disponibile comunque a scattare un selfie con i fan.

Terminato oggi il blocco principale alla Kalsa, però, la produzione entra nella sua ultimissima fase, le riprese veloci e di rifinitura in alcune location esterne tra Piazza Marina, Piazza Magione e alcune vie di passaggio del Mandamento Tribunali (pick-up o scene di raccordo).

La produzione Prime Video insieme a Hero e il resto del cast è quindi pronta a salutare l’Isola, lasciando grande curiosità tra i cittadini che aspettano di poter vedere la propria città sul piccolo schermo per una grande produzione.

Ancora una volta Palermo è stata apprezzata a livello internazionale per il suo patrimonio naturale e storico e la sua atmosfera magica, questa volta rivelandosi la location perfetta per rappresentare la misteriosa Costantinopoli di Sherlock Holmes.