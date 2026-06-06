Per Dua Lipa e Turner festa in piazza a Palermo

I primi festeggiamenti degli sposini Dua Lipa e Callum Turner si sono svolti a Palermo con rigorose misure di protezione della coppia e dei loro ospiti, tra piazza sant’Anna e piazza Croce dei Vespri blindatissime e chiuse a chiunque non avesse il pass degli inviti: un braccialetto d’oro. I cellulari di chi entrava – ma non era tra gli ospiti – sono stati oscurati dagli uomini della security posizionati sotto un gazebo poco prima della Galleria d’arte moderna.

Dua Lipa, 30 anni, e Callum Turner di 36, sono arrivati con alcuni amici su van neri coi vetri oscurati alla Gam, prenotata per una visita privata. Poi in piazza Croce dei Vespri, proprio fuori la galleria, sotto il settecentesco palazzo Ganci Valguarnera, reso celebre dalla famosa scena del ballo nel film “Il Gattopardo” di Visconti, si è svolta la prima festa con l’apericena su tavolini tondi di legno e le sedie dell’osteria dei Vespri sparsi in tutta la piazza, un concerto, fra specchi antichi e auto storiche utilizzate anche come tavoli per le vivande.

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Tra gli ospiti ci sono Mark Ronson e sua moglie Grace Gummer, figlia di Meryl Streep, Charli xcx e il marito George Daniel, Olivia Dean. Anche le famiglie degli sposi sono arrivate a Palermo.

Transenne e teli neri, posizionati nei vicoli attorno alle piazze, hanno chiuso l’accesso e la possibilità di sbirciare. Per consentire agli autoveicoli di giungere davanti alla Galleria senza impedimenti in via Roma sono state messe le transenne, dove si è appoggiato un gruppo di una quarantina di fan della popstar che però, con dispiacere, non ha potuto vedere nulla. Poi le persone, compresi i giornalisti e cineoperatori, sono stati fatti sloggiare dalle forze dell’ordine.

Ma la chiusura di strade a piazze alla pubblica fruizione non è piaciuta a tutti nonostante il sindaco Roberto Lagalla parli di “ritorno pubblicitario eccezionale per Palermo”. Sui muri attorno alle piazze sono apparsi manifesti, poi strappati da qualcuno della security, in cui era scritto: “La nostra piazza non è il tuo salotto”. “Gli spazi pubblici appartengono a tutti, rivendichiamo il diritto di viverli liberi dal profitto privato”. “Libertà di movimento”. Qualcuno con la vernice ha scritto su un muro “Palermo is not for rent” ma anche questo graffito è stato rimosso. “Hanno chiuso piazza Croce dei Vespri per questa picciuttedda (ragazzina). Cose da pazzi, a me non interessa”, dice un gruppo incredulo di passanti.

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Francesco Costanzo, titolare del locale Rosalia, dice: “Nell’immediato sta creando diverse difficoltà perché la gente non può passare, anche a piedi addirittura. Hanno bloccato le strade, stanno creando problemi alla circolazione anche per i pedoni. A livello mondiale è chiaro che sia una bella finestra e può avere anche un ritorno indotto di turismo a Palermo e quant’altro. In questo momento, però, sta creando problemi”. Di parere opposto, invece, Francesca di Carlo, titolare del Bar Timi: “Non abbiamo notato alcun cambiamento, la nostra clientela è rimasta sempre la stessa. Quindi non abbiamo avuto impatto né positivo né negativo, tutto uguale”. La titolare dell’Osteria Santa Cecilia, Caterina Rao, afferma: “Nessun cambiamento. I clienti arrivano comunque. Ieri abbiamo lavorato bene. Eventi come questi portano beneficio alla città perché permettono ai turisti di conoscere posti come Palazzo Gangi o Bagheria. Dovrebbero esserci più eventi come questi, per attirare l’attenzione internazionale, non solo a livello di food”.

Oggi i festeggiamenti si spostano a Bagheria a villa Valguarnera, blindata già da mercoledì con operai e sicurezza al lavoro: nei giorni scorsi sono passati pouf colorati, climatizzatori, sedie e altro per arredare al meglio la location. Gli ospiti sono attesi dalle 18.30 in poi per la serata clou del weekend siciliano. Voci insistenti parlando dell’arrivo e dell’esibizione a Villa Valguarnera di Elton John. Sopra la villa è stato vietato il sorvolo con droni.