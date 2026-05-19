Stromboli diventa set a cielo aperto: arriva anche Mike Jagger

19 Maggio 2026, 10:00

Photo credit @ ANSA

Arrivato in elicottero la sera di martedì 17 maggio sull’isola di Stromboli, alle Eolie, il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, che reciterà nel film ‘Le tre sorelle incestuose’ di Alice Rochwacker. Alcuni luoghi dell’isola si sono trasformati da settimane, in un set a cielo aperto, blindatissimi a telecamere e curiosi. “Verrà trattato come tutti gli ospiti, perché l’isola riserva a tutti lo stesso trattamento accogliente, cercando di fare sentire i turisti a casa propria”, dice un isolano.

Jagger Interpreterà il personaggio del guardiano del faro di Strombolicchio nel film tratto da una graphic novel di Audrey Niffenegger. La produzione internazionale riunisce, oltre a Jagger, anche Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson, Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

Nel film il frontman dei Rolling Stones è il padre di Kyo (interpretato da Josh O’ Connor), attorno al quale ruotano le figure delle tre sorelle protagoniste del film (Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan).

Jagger è molto legato alla Sicilia, isola alla quale fa spesso visita. Ha anche acquistato nel 2021 una villa a Portopalo di Capo Passero, nel siracusano. E non è strano, di tanto in tanto, vederlo tra le strade del versante Sud orientale dell’isola. Spesso nei suoi canali social ha pubblicato numerose foto a Siracusa, in particolare ad Ortigia e a Noto.

Ospite in una villa privata, nella zona di Piscità, Jagger dovrebbe restare a Stromboli fino al 21 maggio, quando si concluderanno le scene che lo vedono coinvolto.

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