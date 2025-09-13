A Palermo torna Expocook, la fiera del gusto

Expocook, la fiera del gusto e di tutto ciò che ruota attorno al cibo, riapre i battenti a Palermo, dal 14 al 16 settembre alla Fiera del Mediterraneo. “Expocook 2025 – dice l’organizzatore Luciano Muratore – è un fiore all’occhiello per la nostra terra, in tanti anni ha avuto modo di crescere, di coinvolgere le eccellenze dell’imprenditoria siciliana e nazionale, come dimostrato anche in occasione dell’esposizione dello scorso marzo alla Fiera di Roma. Abbiamo allestito la tre giorni di Palermo senza ricevere alcun contributo pubblico, ma non ci siamo fermati. E ora siamo fieri di aprire le porte ancora una volta agli esponenti di un mondo che è diventato il vero motore del turismo di qualità a Palermo e in Sicilia. Sarebbe ora che la Regione e il Comune di Palermo se ne rendessero conto”.

La cerimonia di inaugurazione è in programma alle 10.30 di domenica. Poche ore dopo, alle 18, uno dei talk più attesi di Expocook: Mario Liberto, storico della cucina e della produzione agricola della Sicilia, dialogherà con il direttore di Cook magazine Piero Cascio, con Bruno Gambacorta di Eat parade del Tg2 e con Carlo Ottaviano del Corriere della Sera.