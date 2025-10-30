Il pubblico di The Fork premia Mezzena, steak house palermitana

Mezzena, steak house ospitata a Palazzo Savona, uno degli edifici più significativi dell’architettura liberty di Palermo, ha vinto il People’s Choice Award 2025 per il Sud Italia, l’appuntamento annuale che celebra le migliori nuove aperture e gestioni della ristorazione italiana organizzato da TheFork Awards con Mastercard.

Mezzena, nominato dallo chef stellato Tony Lo Coco de “I Pupi” di Bagheria, è stato inaugurato nel dicembre del 2024 ed è fra gli ultimi ristoranti aperti da Borgia Group dei Fratelli Saverio e Vittorio Borgia attivi fra Palermo e Milano. In cucina la squadra è guidata dall’executive chef del gruppo Leonardo Di Piazza e dal resident chef Davide Autovino. Mezzena propone un banco con vetrina dedicata ai semilavorati, per offrire una visione diretta sulla qualità e la lavorazione delle carni.

“Dopo appena 10 mesi dall’apertura – dice Saverio Borgia, l’imprenditore proprietario di Mezzzena – abbiamo ottenuto un riconoscimento nazionale di grande prestigio. Questa è la dimostrazione innanzitutto che siamo sulla strada giusta: a Palermo abbiamo colmato un vuoto. Il premio di TheFork dimostra anche che la qualità paga ed è il denominatore comune di tutti i nostri ristoranti, a Palermo come a Milano. Sulla scelta dei prodotti che proponiamo ai nostri ospiti non accettiamo compromessi”.

“Il riconoscimento, ottenuto attraverso il voto online del pubblico di TheFork – si legge in una nota – premia la capacità di portare avanti una proposta culinaria che racconta la Sicilia attraverso creatività e radici profonde. Nel cuore di Palermo, Mezzena è la raffinata cucina di Davide Autovino: un percorso gastronomico che celebra la tradizione siciliana con un tocco contemporaneo, esaltando ingredienti locali e sapori autentici. I piatti sono pensati con cura e maestria, serviti in un ambiente accogliente e dal carattere familiare, per un’esperienza di gusto profonda e sincera”.

La steak house, per Borgia Group, arriva dopo le avventure riuscite di Bioesserì (Palermo e Milano), Molo Sant’Erasmo (Palermo), Baunilla (Milano), Stazione Lago (Piana degli Albanesi), Casa Bi (Milano); e alle partnership con altri gruppi imprenditoriali: Uovodiseppia (Milano e Palermo) con Pino Cuttaia (Milano), Saporè con Renato Bosco (Milano), Fud (Milano e Palermo), Caffè Palermo con Morettino (Palermo).

La location

Mezzena si trova all’interno di Palazzo Savona, all’angolo fra via Archimede e via Simone Corleo, a due passi da via Libertà. Un edificio storico del XIX secolo che conserva uno dei pochi giardini privati della città. Nonostante l’area sia stata in passato cementificata, è stato avviato un progetto per ripristinare lo stile liberty originario. L’edificio storico, datato 1888, soggetto a vincolo di tutela, fu costruito durante il periodo di massimo splendore di via Libertà, una delle arterie più eleganti del capoluogo. Diventò per un periodo anche sede della Procura Generale del Re e per questa ragione fu colpito ripetutamente da bombardamenti. La ristrutturazione post-bellica ha rispettato l’immagine architettonica mantenendo una chiara continuità con il passato. Ancora oggi, però, il palazzo conserva elementi decorativi e stilistici tipici di inizio Novecento.