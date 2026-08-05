Verso Giornata Mondiale Turismo, Etic Academy accende il dibattito

Il debutto a Travelexpo dell’inedito format Pecha Kucha – la formula giapponese del “20×20”, con 20 immagini proiettate per 20 secondi ciascuna, per un totale di appena 6 minuti e 40 secondi – ha dimostrato che anche in pochi minuti è possibile lanciare spunti destinati a far discutere. Per questo motivo Travelnostop.com ha deciso di dedicare un approfondimento video a ciascuno dei protagonisti dell’Open Forum “La civiltà del viaggio tra affermazione e realtà“.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che i temi affrontati durante l’evento meritino un ulteriore spazio di riflessione. Anche sotto l’ombrellone. Nel corso dell’Open Forum, infatti, gli otto relatori hanno proposto idee, esperienze e visioni su alcune delle principali sfide che il turismo contemporaneo è chiamato ad affrontare: dall’overtourism alla trasformazione digitale, dalla formazione delle nuove professionalità all’innovazione nell’ospitalità, fino ai nuovi modelli di governance dei territori e all’impiego dell’intelligenza artificiale nei processi turistici.

Da quell’esperienza è nata ETIC Academy, il laboratorio di pensiero che riunisce gli otto relatori con l’obiettivo di alimentare un confronto permanente sui grandi temi dell’industria turistica, favorendo la diffusione di competenze, innovazione e buone pratiche. L’Academy si inserisce nel più ampio progetto ETIC – Ecoturismo in Comune, la piattaforma fondata sulla valorizzazione dei territori in sinergia tra istituzioni, imprese e professionisti che guarda a sostenibilità e digitalizzazione.

La pubblicazione di questo ciclo di video rappresenta il primo passo del percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale del Turismo, che anche quest’anno sarà celebrata il 27 settembre a Palermo. Un appuntamento che rappresenta ancora una volta un’occasione di confronto e partecipazione tra operatori turistici, istituzioni, mondo della formazione e tutti coloro che condividono i principi della Civiltà del Viaggio. Le otto relazioni costituiranno, quindi, un vero e proprio percorso di avvicinamento all’evento, offrendo spunti di riflessione e contributi qualificanti sui temi che saranno al centro del dibattito del 27 settembre.

Questo il calendario delle pubblicazioni che saranno online alle 8.30, con cadenza bisettimanale, ogni mercoledì e venerdì:

Venerdì 7 agosto – Sandro Billi, economista ed esperto di Destination Marketing, con un approfondimento dedicato al fenomeno dell’overtourism e alle strategie per una gestione sostenibile delle destinazioni.

Mercoledì 12 agosto – Laura Lo Mascolo, CEO & Founder di Interludehotels, che illustrerà un nuovo modello di servizio e accoglienza nell’ospitalità.

Venerdì 14 agosto – Marco Sajeva, ingegnere, CEO e Founder di BeMyGuest, sulle opportunità offerte dall’innovazione digitale e dall’esperienza degli ospiti per incrementare la redditività delle strutture ricettive.

Mercoledì 19 agosto – Saverio Panzica, docente di legislazione turistica, che analizzerà le novità introdotte dalla legge regionale 6/2025 per le strutture ricettive siciliane.

Venerdì 21 agosto – Ignazio Callogero, presidente di AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Qualità, sul riconoscimento e la valorizzazione delle competenze professionali nel turismo.

Mercoledì 26 agosto – Francesco Passantino, consulente informatico di Logos Srl Comunicazione e Immagine, che approfondirà il passaggio dal SEO al GEO e il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nella ricerca delle informazioni.

Venerdì 28 agosto – Federico Lima, Founder di Travelino, sull’utilizzo degli strumenti digitali e dell’AI a supporto delle imprese turistiche.

Mercoledì 2 settembre – Giovanni Dimauro, direttore generale dell’ITS Academy Fondazione Archimede, con una riflessione sul valore della formazione e delle nuove competenze nel turismo contemporaneo.