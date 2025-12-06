A Cefalù il Natale è magico: ecco il calendario di tutti gli eventi

Da sabato 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna il “Magico Natale a Cefalù”, la rassegna di eventi ideata dall’amministrazione comunale della città normanna, che mette insieme musica, teatro ed eventi per famiglie con bambini. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Ecco il programa completo:

6 dicembre: ore 17:00, Inaugurazione Casa di Babbo Natale e spazio foto “Fiocco di Neve”, a cura di Scenika APS, Corte delle stelle, corso Ruggero;

6 dicembre: ore 17:30, Inaugurazione mostra “Ci è stato dato un figlio”, a cura di Rosalba Galla’ in collaborazione con U.C.A.I., Ottagono Santa Caterina (orari apertura 10:00 – 13:00; 17:00 – 20:00: fino al 6 gennaio 2026);

6 dicembre: ore 18:00, Parata di Natale itinerante a cura della mini band di ottoni e percussioni “Città di Cefalù” e della ASD Ballet Academy Cefalù, centro storico (partenza Largo Di Giorgio);

6 dicembre: ore 19:00, Spettacolo di varietà “La Vetrina dei Talenti” di Carlo Rinaldo, Teatro Comunale Cicero;

7 dicembre: ore 18:30, Spettacolo musicale “Gafludi” di e con Libero Reina, a cura della Cooperativa Le Baccanti, Teatro comunale Cicero;

7 dicembre: ore 21:00, 38° Serenata a Maria, Chiesa Artigianelli, Via Roma;

8 dicembre: ore 19:00, inaugurazione Via dei Presepi in via Decano Martino, a cura dell’Ass.Riscopri Sant’Ambrogio, frazione di Sant’Ambrogio;

8 dicembre: ore 20:30, inaugurazione “La Via dei Presepi – Natale 2025” e “Mostra Diocesana dei Presepi”, a cura della Pro Loco Cefalù APS e della Diocesi di Cefalù, Chiesa della SS. Trinità (complesso mon. San Domenico), fino al 6 gennaio 2026;

9 Dicembre: ore 18:30, Spettacolo teatrale “Sfumature di Natale”, di Liana D’Angelo, Teatro comunale Cicero;

10 dicembre: ore 16:00, Spettacolo dell’Opera dei Pupi “Ruggiero libera Aladina”, a cura dell’Ass. cult. L’Isola dei Pupi, Teatro comunale Cicero;

11 Dicembre, ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, centro storico;

11 dicembre: ore 18:30, Spettacolo teatrale “Donne sull’urlo di una crisi”, con Mary Cipolla e Iaia Corcione, Teatro comunale Cicero;

12 dicembre: ore 17:30, spettacolo artista di strada “Le Follie di Zazu”, Corte delle stelle (Casa di Babbo Natale);

12 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di teatro comico “Strafelicissima Palermo” di e con Sergio Vespertino,

Teatro comunale Cicero;

13 dicembre: ore 16:00, Spettacolo per i bambini “La rivolta dei giocattoli della Befana” a cura della CompagniaTeatro Bertolt Brecht di Formia, Teatro comunale Cicero;

13 dicembre: ore 19:00, Concerto-spettacolo “Coro in…Canto”, a cura dell’Ass. Siciliana Musica per l’Uomo ETS, Teatro comunale Cicero;

14 dicembre: ore 16:00, Sfilata di Babbo Natale e consegna letterine presso ex Scuola Elementare a cura dell’Ass. Riscopri Sant’Ambrogio, frazione di Sant’Ambrogio;

14 dicembre: ore 18:30, Concerto Ensemble “Clarinet’s Friends”, a cura dell’Ass.cul.mus. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

15 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di danza “Natale in movimento”, a cura della ASD Agari Coreuo, Teatro comunale Cicero;

16 dicembre: ore 16:00, Spettacolo per i bambini “Hamelin – La città del silenzio”, a cura della Compagnia Decale’, Teatro comunale Cicero;

16 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

16 dicembre: ore 18:30, coro Gospel “Voci di Gioia”, Chiesa Sant’Ambrogio;

17 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

17 dicembre: ore 18:30, Spettacolo musicale “Le spiagge di novembre” di Salvatore La Carrubba, Teatro comunale Cicero;

18 dicembre: ore 17:00, Laboratorio bambini preparazione dolci di Natale presso ex Scuola Elementare, a cura dell’Ass. Riscopri Sant’Ambrogio, frazione di Sant’Ambrogio;

18 dicembre: ore 18:00, Concerto di Natale dell’Orchestra Scolastica dell’Istituto Comprensivo Botta di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

18 dicembre: ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti, frazione di Sant’Ambrogio;

18 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

19 dicembre: ore 18:00, “Natale cu na Ciaramedda”, zampognari itineranti;

19 dicembre: ore 18:00, “Magica Parata di Natale” con mascotte, trampolieri e street band, a cura di Scenika APS, centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

19 dicembre: ore 18:30, Spettacolo di flamenco “Ore di Spagna…da Sciascia a Rosa” a cura della Compagnia Coral Arte Flamenco, Teatro comunale Cicero;

19 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

20 dicembre: ore 18:30, Concerto di Natale a cura dell’Ass.cult.mus. Santa Cecilia, Teatro comunale Cicero;

20 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

21 dicembre: ore 17:00, Tombolata per grandi e piccini presso ex Scuola Elementare, frazione di Sant’Ambrogio;

21 dicembre: ore 18:30, Concerto Ensemble CC20 – “Passantino incontra Brioschi”, Teatro comunale Cicero;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura della Banda musicale V. Pintorno;

21 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù, frazione di Sant’Ambrogio;

22 dicembre: ore 18:00, corteo storico “Alla Corte del Re”, con Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, Gruppo medievale di Enna e Associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina (anniversario nascita Re Ruggero II), centro storico, partenza Largo Di Giorgio;

23 dicembre: ore 16:00, Spettacolo per famiglie “Canto di Natale” da Charles Dickens, regia di Santi Cicardo, Compagnia OTqA/Casa Teatro, Teatro comunale Cicero;

23 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Città di Cefalù;

23 dicembre: ore 19:00, tradizionale Ninnaredda a cura dell’Ass. cult. mus. Santa Cecilia;

24 dicembre: ore 11:00, 3° ed. “AbbracciAmo il Natale” – Tuffo nella magica Cefalù, a cura di ASD Nuoto Zenit Cefalù, Molo di Cefalù

24 dicembre: dopo la Messa della Notte di Natale, tradizionale Ninnaredda 2025 a cura dell’Associazione Città di Cefalù, piazza Duomo;

26 dicembre: ore 18:30, Concerto di Santo Stefano con il soprano Valentina Di Franco e il tenore Francesco Cipri, Teatro comunale Cicero;

27 dicembre: ore 18:00, spettacolo di artista di strada “Magie di Scenika”, ex Scuola Elementare, frazione di Sant’Ambrogio;

27 dicembre: ore 21:30, Spettacolo musicale con “I Gemelli di Guidonia”, piazza Duomo;

28 dicembre: ore 18:00, Concerto “Luce e Passione – Omaggio ad Alessandro Scarlatti” con il M.° Diego Cannizzaro, Museo Mandralisca (a inviti);

28 dicembre: ore 21:30, “Pop christmas Concert – Quando il Classico incontra il Gospel”, con La Giovane Orchestra Sicula, Raimondo Capizzi Direttore, piazza Duomo;

29 dicembre: ore 21:30, Concerto “Baltimora Gospel Singers feat. Pastor Ron”, piazza Duomo;

Dal 29 al 31 Dicembre: “Aspettando la Vecchia Strina”, a cura dell’Ass. S. Cecilia, Largo Di Giorgio;

30 dicembre: ore 18:30, Spettacolo musicale e teatrale “Musica senza confini” con Alessio Alessandra, a cura dell’Ass.cul.mus. Città di Cefalù, Teatro comunale Cicero;

30 dicembre: ore 21:30, Concerto “Surprise”…chi sarà l’artista?, piazza Duomo;

31 Dicembre: ore 18:00, “Corteo della Vecchia Strina” a cura dell’Associazione Santa Cecilia, Largo Di Giorgio;

31 dicembre: ore 23:00, Capodanno in piazza Duomo con il gruppo musicale “I Barracuda” e Dj set con la Big Reunion;

2 gennaio: ore 16:00, Spettacolo per bambini “Lino e Lone” a cura della Compagnia VAN, Teatro comunale Cicero;

2 gennaio: ore 18:30, Stand up comedy – cabaret “Arancine a Dubai” con Alessio Lupo e “Faccio di testa mia” con Simone Riccobono, Teatro comunale Cicero;

3 gennaio: ore 17:30, Spettacolo artista di strada “L’Inventore di Storie”, Corte delle Stelle (Casa di Babbo Natale);

3 gennaio: ore 18:30, Concerto gruppo di fiati Banda musicale V.M. Pintorno, Teatro comunale Cicero;

3 gennaio: ore 19:00, Concerto “The Christmas Song” a cura dell’Ensemble Harmonia Mundi, Chiesa Sant’Ambrogio;

4 gennaio: ore 18:30, Concerto di The Bass Quartet, Teatro comunale Cicero;

5 gennaio: ore 18:30, Spettacolo di Moda e Magia “InCanto d’Inverno”, a cura di Maria Vello e Donnarumma-Catanese con l’illusionista Emanuele D’Angeli, Teatro comunale Cicero;

6 gennaio: ore 18:00, “Aspettando i Re Magi”, Sfilata a cavallo a cura dell’Associazione Cavalieri della Valdemone, partenza Largo Di Giorgio.

6 gennaio: ore 18:30, Opera in concerto “Madama Butterfly” format Villa InCanto, Teatro comunale Cicero.