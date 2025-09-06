A Marzamemi dove il cinema incontra il mare

Al via oggi, sabato 6 settembre, il Marzamemi Cinefest 2025: fino al 10 settembre, il borgo marinaro accoglie grandi protagonisti come Anna Foglietta, Violante Placido, Chiara Francini, Francesca Fagnani, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Veronica Pivetti, Paolo Briguglia, Lucia Sardo, Mario Incudine, Piero Marrazzo e Tuccio Musumeci, insieme a numerosi registi, scrittori, musicisti e artisti che animeranno il festival con film, incontri, performance e anteprime.

Marzamemi si prepara dunque a diventare un palcoscenico a cielo aperto per il Marzamemi Cinefest – Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo che torna con la sesta edizione, trasformando piazze, cortili e affacci sul mare in luoghi di proiezioni, incontri e performance.

Ospiti e incontri

La serata inaugurale del 6 settembre in Piazza Regina Margherita sarà condotta da Paola Saluzzi, affiancata dalla direttrice artistica Denise Spicuglia e dall’ambasciatrice Ester Pantano, che accoglieranno sul palco Anna Foglietta e altri protagonisti.

Nei giorni successivi si alterneranno Violante Placido (7 settembre), Chiara Francini (8 settembre), Francesca Fagnani (7 settembre), Ricky Tognazzi e Simona Izzo (9 settembre), Primo Reggiani (9 settembre), Veronica Pivetti (9 settembre), Paolo Briguglia (8 settembre), Lucia Sardo (6 settembre), Mario Incudine (6 settembre). In programma anche Marella Ferrera (7 settembre), Alessandro Cecchi Paone (9 settembre), Gaetano Savatteri (9 settembre), Piero Marrazzo (10 settembre) e, nel talk “Fiction e Sicilia”, Tuccio Musumeci (10 settembre). Accanto a loro Marta Perego, Manuela Ventura, Miriam Scala, Domenico Centamore, Sebastiano Cimino e molti altri ospiti.

Il programma cinematografico

Il cartellone propone classici e novità: Baarìa (6 settembre) e La leggenda del pianista sull’oceano (8 settembre) di Giuseppe Tornatore; Salvatore questa è la vita (7 settembre) e Indagine di famiglia (9 settembre) di Gianpaolo Cugno; L’amore che ho (6 settembre) di Paolo Licata; Francesca e Giovanni (9 settembre) di Ricky Tognazzi e Simona Izzo; Italo Calvino nelle Città (7 settembre) di Davide Ferrario; Né Giulietta né Romeo (9 settembre) di Veronica Pivetti; In guerra per amore (9 settembre) di Pif; spazio anche all’animazione con Gatta Cenerentola (8 settembre).

Musica, teatro e letteratura

La musica attraversa ogni giornata: Duae Siciliae Sax Ensemble (6 settembre) apre il festival; Mediterranea Duo CHISAX accompagna le serate sul lungomare; Ilaria Graziano & Francesco Forni (8 settembre) firmano il live della terza giornata; gran finale con la Women Orchestra – “Libertango, Note di cinema” (10 settembre).

A teatro, “Ajaloma” (8 settembre) della compagnia Il Cuore di Argante e il dialogo sentimentale “Sapìri Campari” (9 settembre) di Federica Leuci e Vanda Bovo. La sezione letteraria – curata da Piera Ficili – ospita Chiara Francini (8 settembre), Francesca Fagnani (7 settembre), Gaetano Savatteri (9 settembre) e Piero Marrazzo (10 settembre). Violante Placido guiderà il suggestivo Saluto all’alba (7 settembre) con Seby Forte.

Gusto e territorio

Showcooking e degustazioni raccontano le eccellenze siciliane: vini della Strada del Vino del Val di Noto (6 settembre) con Alessandro Carrubba; Limone di Siracusa IGP (7 settembre) con lo chef Maurizio Urso; Salsiccia di Palazzolo – Presidio Slow Food (8 settembre) con lo chef Andrea Alì; Pomodoro di Pachino IGP (9 settembre) con lo chef Salvatore Carpenzano.

Arte e mostre

Alla Loggia della Tonnara prende vita “Thalassa” (6–10 settembre), progetto di arte contemporanea con Demetrio Di Grado, Emanuele Vittorioso, Daniele Carrubba, Chiara Fronterrè, affiancato dall’installazione site-specific “L’incontro” (6–10 settembre) di Nicola Indaco. La Chiesetta Antica di Marzamemi ospita “Dietro le quinte de I Leoni di Sicilia” (6–10 settembre), costumi originali dal set a cura di Alessandro Lai; nel Cortile di Palazzo dei Principi di Villadorata l’esposizione “Sogni in Carovana” (7–17 settembre) di Buccio Cappello.

Premi e chiusura (10 settembre)

La serata finale vedrà la consegna del Premio UNPLI “Italian Ambassador” a Ricky Tognazzi e Simona Izzo e del Premio Speciale “Roberto Cappuccio” a Domenico Centamore, seguiti dal concerto della Women Orchestra e dall’annuncio ufficiale dell’edizione 2026 con la tradizionale mattonella MCF.

Info e programma completo: www.marzamemicinefest.it