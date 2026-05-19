A Mondello in mostra le vetture d’epoca del primo novecento

Si svolgerà domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello la sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d’epoca”, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria. Sei esperti e una giuria popolare giudicheranno condizioni di meccanica, verniciatura e interni, secondo i criteri definiti dal comitato organizzatore presieduto dal barone Beppe Giaconia di Migaido.

Appassionati e turisti potranno ammirare, dalle 10, nella zona antistante la villa del Club Lauria, in viale Regina Elena, una mostra di vetture realizzate nella prima metà del Novecento e di altre di particolare pregio. Tra le auto che parteciperanno, la Ford Torpedo del 1929 vincitrice del premio “Best of show” dello scorso anno. Alle16, ci sarà la premiazione nella villa del Lauria.

“Il Club Canottieri Roggero di Lauria – sottolinea il presidente del Lauria Andrea Vitale – con le proprie iniziative cerca sempre di omaggiare il fondatore Ignazio Florio, amante delle automobili, alla cui famiglia si deve la Targa Florio, una delle più antiche e famose corse automobilistiche al mondo, a cui, peraltro, alcune delle vetture in concorso hanno preso parte. Non promuoviamo solo la diffusione dello sport ma di tutte le culture e appuntamenti come questi valorizzano il nostro territorio, l’arte, la storia, le tradizioni. Un’opportunità per il Club di aprirsi alla città restituendo bellezza non solo per gli appassionati di automobilismo ma anche per i turisti che hanno scelto la amata borgata marinara”.

Sono ammessi al concorso tutti i modelli di autovetture costruite sino al 1940 e tutti quelli costruiti dal 1941 al 1996, suddivisi nelle 3 categorie: Berline, Coupè e Aperte. Potranno essere ammesse auto di particolare pregio costruite tra il 1996 ed il 2006.

Le auto verranno valutate dai componenti della giuria: dal presidente Giuseppe Giaconia di Migaido e dai componenti Beppe Barresi, Elio Caramazza, Rino Guarino, Vittorio Gulisano, Salvo Requirez e Pippo Scuderi. Verrà anche assegnato un premio determinato dal voto di una giuria popolare composta dai soci del Club Lauria e presieduta dal presidente Andrea Vitale. Verranno premiate le prime auto classificate di ciascuna categoria: Ante 1940, Berline, Coupè, Aperte e la “Best of show”.