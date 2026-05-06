A Mondello c’è già la ZTL. Savarino a Roma per la ItaloBelga

Cambio della mobilità nella borgata marinara di Mondello: il Comune di Palermo ha anticipato all’8 maggio e fino al 30 settembre, l’istituzione di un’ampia area pedonale e di una Zona a Traffico Limitato (ZTL), con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità ambientale del litorale.

L’anticipazione è stata decisa dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore alla Rigenerazione Urbana Maurizio Carta nell’ambito del più generale programma di interventi per la gestione integrata della borgata di Mondello a seguito dei provvedimenti regionali relativi alla concessione della spiaggia che hanno determinato una necessità di interventi attivi per ridurre la pressione antropica e garantire la più adeguata e rispettosa fruizione della spiaggia e del litorale da parte dei palermitani e dei turisti.

L’intervento prevede la pedonalizzazione di ampi tratti di viale Regina Elena con le stesse modalità degli anni scorsi, con accessi regolamentati e limitati a specifiche categorie autorizzate, e l’istituzione di una ZTL serale (dalle 20 a mezzanotte con estensione fino all’1 nei prefestivi) in un perimetro più ampio che include piazza Mondello e le alcune vie limitrofe della borgata. La nuova configurazione della viabilità introduce inoltre modifiche al trasporto pubblico locale, con deviazione delle linee su viale Principe di Scalea, e una riorganizzazione complessiva degli spazi stradali, con nuove aree per pedoni, ciclisti, sosta breve e carico-scarico.

Come già avvenuto l’anno scorso l’AMAT istituirà delle navette gratuite per i residenti a Palermo, biglietto a 50 centesimi per i non residenti e accessi gratuiti per determinate categorie e sconti sulle linee che collegano la città alle borgate di Mondello e Sferracavallo. In particolare, saranno 4 le linee al servizio dell’utenza: linea 84 dal parcheggio Galatea a Mondello Torre attivata subito; linea 86 da Mondello Torre all’Addaura (via Gualtiero Caltagirone); linea 87 da Mondello Torre a Partanna (piazzetta della Serenità); linea 88 da Punta Barcarello a Punta Mare attivate nelle settimane successive per motivi organizzativi. Potranno viaggiare gratuitamente sulle navette anche i soggetti under 12, gli over 65 e con disabilità anche se si tratta di passeggeri non residenti a Palermo.

Infine, sono entrati in vigore i nuovi orari del parcheggio Mongibello: fino al 30 settembre il parcheggio sarà aperto e custodito dalle 8 alle 24, orario oltre il quale il parcheggio rimarrà accessibile anche se non soggetto a sosta tariffata.

“Nei prossimi giorni – dichiarano Lagalla e Carta – saranno definite alcune attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Confidiamo che le decisioni prese oggi saranno apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti e assicuriamo, comunque, che come sempre saranno costantemente monitorate per verificare eventuali e necessari adeguamenti, modifiche e integrazioni.

Intanto, è stato reso noto che l’assessore regionale al Territorio e ambiente Giusi Savarino sarà ascoltata domani, giovedì 7 maggio 2026, alle 8.30, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie a Roma, nella sede di Palazzo San Macuto. L’audizione, nell’ambito dei lavori dell’VIII Comitato – Infiltrazioni mafiose e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici – è relativa al caso della Italo Belga e della gestione della spiaggia palermitana di Mondello.