A Palazzo Bonocore viaggio sensoriale nella Palermo Felicissima

Enogastronomia e cultura nel cuore di Palazzo Bonocore giovedì 30 ottobre, alle 18, la Caffetteria Bonocore ospita la Florio Experience: unpercorso di degustazione dedicato al vino Florio e al Marsala, simboli di una Sicilia imprenditoriale e raffinata, protagonista della Belle Époque raccontata nella mostra interattiva Palermo Felicissima, ospitata negli spazi del Palazzo di piazza Pretoria.

L’iniziativa offre così un doppio livello di esperienza: un viaggio sensoriale attraverso i sapori e i profumi dell’isola e, a seguire, la possibilità di visitare gratuitamente la mostra per rivivere la Palermo del 1892, tra eleganza, innovazione e trasformazioni sociali. Una mostra interattiva e cross-mediale che permette di interagire con un grande archivio di informazioni sulla Belle Époque a Palermo per scoprirne luoghi, personaggi, eventi, architetture appartenenti alla città e ormai divenuti leggenda. Grazie all’impiego di supporti e strumenti interattivi e multimediali, quali: tavoli, libri interattivi, postazioni touch screen e postazioni dotate di sistemi interattivi basati sulla” lettura” con sensori di schede “fisiche”, viene data vita a immagini, testi, video.

E ancora, a Palazzo Bonocore, sarà possibile visitare anche La Bellezza Silenziosa. Scatti di un viaggiatore di Osvaldo Macaluso. Mostra che é stata realizzata nell’ambito di Bonocore Open Art, la call promossa da CoopCulture e Palazzo Bonocore per sostenere la creatività contemporanea e valorizzare linguaggi visivi capaci di raccontare il mondo e le sue molteplici identità.

Di seguito il menù della degustazione (al costo di 35 euro): VINO FLORIO Marsala Vergine Riserva 2011 in abbinamento pane cunzatu; MARSALA SUPERIORE SECCO 2016 con arancinetta ai quattro formaggi e arancinetta al nero di seppia e salmone; MARSALA SUPERIORE RISERVA SEMISECCO 2015 con sfincetta alla ricotta e cioccolato di Modica grezzo; BONOCORE SOUR con focaccia con crudo di montagna

Per info e prenotazioni: cell. 342 078 4204