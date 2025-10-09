A Palermo il festival del gelato artigianale, torna Sherbeth

Torna a Palermo Sherbeth, festival internazionale del gelato artigianale, con la sua 17^ edizione. L’appuntamento è da venerdì 7 a lunedì 10 novembre, fino al 10, in piazza davanti al Teatro Massimo. Selezionati 50 maestri gelatieri provenienti da tutte le regioni italiane, insieme a 10 italiani attivi all’estero e una dozzina di maestri stranieri.

A testimoniare la vocazione internazionale del festival che prende il nome dalla parola araba che designa lo sciroppo, la presentazione martedì scorso a Parigi presso l’Istituto italiano di Cultura e ieri a Roma presso la Stampa estera.

Presente il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “Sherbeth mette insieme le esperienze di tanti luoghi proponendo il confronto tra identità diverse alla scoperta al meticciato di nuove forme e di nuovi prodotti e quindi dell’innovazione. Ed è un richiamo per i palermitani, e non solo, per confrontarsi con la propria tradizione, ma anche con la scoperta degli altri. Per questo Sherbeth ha il supporto convinto dell’amministrazione comunale che ho l’onore e il piacere di rappresentare e che vede nella continuità dell’iniziativa visibilità positive per il nostro capoluogo dell’isola, la nostra Palermo”.

Tra le novità dell’edizione 2025 annunciate dall’ideatore del festival, Davide Alamia, e dalla maestra gelatiera siciliana Giovanna Musumeci, la doppia giuria, una con firme della critica gastronomica e l’altra tecnica ‘Premio Francesco Procopio Cutò’ con ricercatrici della Massey University in Nuova Zelanda e del Basque Culinary Center, insieme a ricercatori del Cnr Bologna, che daranno il loro contributo, insieme a storici del gelato, per l’imminente candidatura delle ghiacciaie verso il riconoscimento di patrimonio Unesco.