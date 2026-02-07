A Palermo il Gran tour d’hotel tra luoghi preziosi e memorie di viaggiatori

Tutto pronto per ‘In Itinere – edizione 2026’: un tour alla scoperta della storia del turismo e della memoria dei viaggiatori a Palermo. Il percorso offre l’opportunità di immergersi in un racconto che affonda le radici nei tempi in cui Palermo era crocevia di culture, incontri e tappe imprescindibili dei celebri Grand Tour.

Guidati da una narrazione che intreccia epoche diverse, si potrà entrare in due degli alberghi più iconici della città, luoghi che hanno accolto artisti, attori, personalità illustri e viaggiatori d’eccezione: Il Grand Hotel Piazza Borsa, da dove partirà l’itinerario, e l’Hotel Posta.

Lungo il tragitto si scopriranno aneddoti, curiosità e storie legate ai personaggi che hanno attraversato questi luoghi, veri punti di riferimento per chi, ieri come oggi, visita Palermo.

Un’esperienza che fa da ponte tra passato e presente, alla scoperta di spazi eleganti, chiostri verdi, opere d’arte, sale scenografiche e luoghi di convivialità che continuano a vivere grazie a eventi culturali e momenti di intrattenimento.

L’appuntamento sarà in piazza Sant’Anna alle ore 10 del 15 febbraio. Il prezzo del biglietto è di 13 euro (ridotto per gli under 12 anni a 7 euro). Il contributo comprende: guida turistica abilitata, auricolari personali e cadeau culinario di benvenuto. Per info e prenotazioni contattare il numero 3936655232.