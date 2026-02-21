AdSP, Schifani: su Annalisa Tardino dubbi superati

“Per la nomina di Annalisa Tardino a presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia ho superato i dubbi iniziali che avevo”. A dirlo il presidente della Regione Renato Schifani in prefettura a Messina. “Innanzitutto – aggiunge – conoscevo bene l’avvocato Tardino nella sua qualità di coordinatore regionale della Lega, di parlamentare e professionista, ne avevo un’ottima stima. Avevo inizialmente qualche qualche perplessità sul curriculum sulla specificità della professionalità, così come prevede la legge. Devo dire che l’aver confermato direttore generale l’ingegnere Luca Lupi, che aveva lavorato benissimo al fianco di Pasqualino Monti. Ho valutato anche – prosegue il presidente Schifani – la sua esperienza pregressa di componente della commissione trasporti in commissione europea, seppur per un tempo limitato e le sue prime mosse.Tutto questo mi ha indotto a rivedere il giudizio iniziale che avevo assunto, i fatti hanno superato le impressioni”.

“Non sono stati mesi facili, ma se è vero che le difficoltà formano il carattere e ti costringono a imparare alla svelta, per me è stato così. La decisione del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, di nominarmi presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare (Adsp) di Sicilia Occidentale mi riempie quindi di orgoglio e, sia pure con la prudenza e il rispetto istituzionale per le audizioni in Parlamento che dovranno suggellare questa scelta e completare l’iter di nomina, mi fornisce un’eccezionale spinta per procedere sulla strada imboccata nell’interesse dei porti che mi sono stati affidati”, commenta Annalisa Tardino.

“Sono sempre più convinta – aggiunge – che il lavoro e la correttezza paghino, e questi saranno i fari che impronteranno la mia presidenza, contando su una squadra di collaboratori che mi ha consentito di bruciare le tappe e affrontare i dossier aperti con serenità e competenza. Ma la nostra nave ha solo mollato gli ormeggi, oggi ci attende una navigazione che spero, e credo, sicura”.