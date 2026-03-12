‘Gattopardi, Leoni ed altri Siciliani’, mostra fotografica a Palazzo Bonocore

Palazzo Bonocore a Palermo ospita la mostra fotografica ‘Sicily in Decay | Gattopardi, Leoni ed altri Siciliani’ di Carlo Arancio, 8° progetto selezionato nell’ambito della call Bonocore Open Art, il programma dedicato ai linguaggi della fotografia e dell’arte contemporanea.

L’inaugurazione è domani, venerdì 13 marzo, alle 18. La mostra nasce come capitolo del progetto fotografico decennale Sicily in Decay, un ampio archivio visivo dedicato al patrimonio architettonico siciliano in trasformazione o in stato di abbandono. Attraverso un lavoro di ricerca e documentazione condotto per oltre dieci anni, Arancio costruisce un racconto per immagini che indaga la memoria dei luoghi e le stratificazioni storiche dell’isola.

Le fotografie offrono una lettura storica, estetica e antropologica di dimore nobiliari, palazzi borghesi e residenze rurali, restituendo frammenti di architetture, decorazioni, oggetti e tracce di vita che il tempo ha trasformato ma non cancellato. Tra luci, ombre e dettagli, le immagini invitano a osservare con attenzione una bellezza fragile e spesso nascosta, testimone di una storia complessa fatta di potere, lavoro e trasformazioni sociali.

Il titolo della mostra richiama simbolicamente tre protagonisti della storia siciliana: i ‘Gattopardi’, espressione della nobiltà storica dell’isola; i ‘Leoni’, rappresentanti della nuova borghesia emersa tra Ottocento e Novecento; e ‘gli altri Siciliani’, ovvero artigiani, maestranze e artisti che hanno contribuito in modo spesso anonimo alla costruzione di questo patrimonio.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 5 maggio 2026. Carlo Arancio, classe 1992, nato alle pendici dell’Etna, intreccia fotografia e ricerca storica nella riscoperta del patrimonio architettonico siciliano. È autore dell’archivio visivo Sicily in Decay, nel 2020 ha ottenuto il 1st Place Gold Star agli ND Awards nella sezione Architettura–Interni.