Palermo, allo Spasimo tornano i concerti

Palermo ritrova uno dei suoi luoghi più iconici. Dopo oltre quattro anni di lavori di restauro, realizzati grazie all’attento lavoro dell’amministrazione comunale di Palermo, il Complesso Monumentale dello Spasimo riapre finalmente le sue porte alla città e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, ne farà nuovamente una casa della musica, della cultura e della condivisione.

Il monumento dunque torna ad essere fruibile dai cittadini e dai visitatori, mentre le sue serate saranno nuovamente animate dal grande jazz, con una attenta programmazione artistica della Fondazione OJS – The Brass Group.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 12 e 13 giugno con due concerti dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina. In programma un omaggio alle musiche di Ennio Morricone, interpretate dall’armonicista Giuseppe Milici con la partecipazione della vocalist Lucy Garsia come ospite speciale.

“Desidero che sia una grande festa per uno dei luoghi più belli della città – dice il presidente della Fondazione OJS – The Brass Group, M° Ignazio Garsia -. La riapertura dello Spasimo rappresenta molto più di un evento culturale: è la restituzione di un patrimonio collettivo alla cittadinanza, un segnale concreto di rinascita, di partecipazione e di valorizzazione della nostra identità”.

La programmazione proseguirà fino al mese di settembre con vari appuntamenti durante la settimana, trasformando lo Spasimo in un jazz club a cielo aperto. La suggestiva navata dell’ex chiesa ospiterà ogni settimana appuntamenti dedicati a differenti espressioni del jazz: il mercoledì sarà riservato alle improvvisazioni con jam-session e ai giovani talenti, nel solco della tradizione formativa del Brass Group; il giovedì vedrà protagoniste le band della città; mentre il fine settimana accoglierà solisti e artisti di fama nazionale e internazionale.

La riapertura dello Spasimo rappresenta inoltre un importante presidio culturale per l’area della Magione, contribuendo alla valorizzazione di un quartiere che negli ultimi anni ha visto nascere e consolidarsi numerose esperienze artistiche e sociali. Un tassello che si aggiunge alle attività culturali già presenti nel territorio, rafforzando una rete virtuosa capace di contrastare il degrado attraverso la bellezza, la creatività e la partecipazione.

Lo Spasimo entrerà inoltre a far parte del circuito del “Jazz Village”, il sistema di palcoscenici diffusi nel centro storico di Palermo che comprende il Teatro Santa Cecilia, lo Steri e l’Orto Botanico, protagonisti del cartellone del Sicilia Jazz Festival 2026 in programma dal 27 giugno, di cui la Fondazione OJS – The Brass Group cura la direzione e l’organizzazione generale.