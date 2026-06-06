Da Rotella a Warhol: in mostra 80 opere a Palermo tra Pop Art e Nouveau Réalisme

Al Real Albergo dei Poveri, dal 12 giugno al 27 dicembre, ottanta opere mettono in dialogo Pop Art e Nouveau Réalisme nella mostra curata da Alberto Fiz con Edoardo Falcioni.

La mostra “La forma consumata. Arman, Rotella, Warhol” propone infatti un inedito confronto tra Andy Warhol, Arman e Mimmo Rotella, mettendo in dialogo Pop Art americana e Nouveau Réalisme sviluppando una lettura attuale sul destino dell’oggetto e dell’icona nella cultura visiva contemporanea.

Promossa dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e realizzata dal Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo con Bottega Creativa, la mostra riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private: 35 lavori di Warhol, tra acrilici e serigrafie su carta e tela, inclusi esemplari unici come Hammer & Sickle (1977); 18 accumulazioni e sculture di Arman; 27 opere di Rotella tra décollage, artypo e riporti fotografici; e Rejected Flowers, accumulazione di serigrafia su carta realizzata a quattro mani da Arman e Warhol nel 1970.

Il settecentesco complesso monumentale del Real Albergo dei Poveri – nella parte rinnovata delle sale espositive che amplificano gli spazi del Museo Riso – ospita quindi una riflessione sul consumo dell’immagine nella società contemporanea, mettendo in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che, con linguaggi autonomi, hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa.

“L’iniziativa – commenta Francesco Paolo Scarpinato, assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – rientra tra le attività proposte nei prestigiosi siti e luoghi della cultura siciliani che si aprono alle incursioni del contemporaneo e alle connessioni, confermando il ruolo del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, quale presidio culturale dinamico e pienamente integrato nel tessuto regionale, per promuovere il dialogo costante tra le istituzioni e le vivaci realtà che operano nei territori per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di ogni tempo”.

Gli orari di apertura: dal martedì al sabato dalle 9 alle 18, ultimo ingresso ore 17:30; domenica e festivi dalle 9 alle 13 ultimo ingresso ore 12:30.