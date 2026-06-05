A Palermo la ‘Giornata sulla Gentilezza’ con giovani, esperti e artisti

Il Teatro Politeama di Palermo ospita oggi, venerdì 5 giugno, la ‘Giornata sulla Gentilezza’, un momento di riflessione e aggregazione dedicato alla riscoperta della gentilezza come strumento essenziale di crescita e consapevolezza umana.

L’evento, promosso e organizzato da Simonetta Casa, Marica Castello e Loredana Tarallo, si è articolato in un simposio mattutino dedicato alle scuole, e si concluderà in uno spettacolo serale di beneficenza.

La prima parte della giornata è stata animata dal ‘Simposio sulla Gentilezza – Una nuova consapevolezza dell’Essere’, un dibattito dinamico che ha ricalcato lo spirito dei simposi dell’antica Grecia. Protagonisti assoluti sono stati i giovani, con una attiva partecipazione. Hanno infatti preso parte all’evento gli studenti di numerosi istituti del territorio: il Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro, l’IPSSAR Pietro Piazza-Cascino, l’Istituto E. Catalano, l’Istituto G.A. De Cosmi, il Liceo Scientifico G. Galilei, il Liceo Classico G. Garibaldi, l’Istituto A. Volta, il Liceo Coreutico Regina Margherita e l’Istituto F. Scaduto di Bagheria.

Il simposio ha offerto un approccio multidisciplinare al tema, grazie agli interventi di un gruppo di esperti provenienti da ambiti professionali e culturali molto diversi. Il dialogo è stato introdotto e moderato da Fabio Alfano, architetto, fotografo, studioso e docente palermitano, nonché co-fondatore del Centro Studi sulla Comunicazione Anghelos. Insieme a lui, hanno arricchito il dibattito: Gianfranco Bertagni, già docente di Storia e Filosofia delle Religioni, insegna presso la Scuola di filosofia orientale e meditazione a Bologna; Andrea Giostra, psicologo clinico, criminologo e saggista, da trent’anni impegnato nei settori sociosanitario e assistenziale, con una forte esperienza nella prevenzione dell’emarginazione e del disagio sociale; Rosa Mazzamuto, ispettrice capo della Polizia Municipale di Palermo e responsabile dell’Ufficio Educazione Stradale, da anni attiva nella formazione e sensibilizzazione dei giovani sui temi della legalità e della sicurezza stradale; Giuseppe Muscato, medico e fondatore dell’associazione filosofica Paideia, studioso impegnato nel tradurre i principi della filosofia platonica nella vita di tutti i giorni; Sofia Muscato, autrice, attrice e divulgatrice, celebre in Sicilia per il suo format di ‘filosofia divertente’, capace di avvicinare il pubblico ai grandi pensatori attraverso l’ironia e la lingua siciliana, Natalia Re, presidente del MIG (Movimento Italiano Gentilezza), manager laureata in filosofia e specializzata in etica ambientale, attiva in campagne di responsabilità sociale; Daria Biancardi, cantante palermitana capace di fondere soul, gospel e blues, vincitrice tra l’altro del programma ‘All Together Now’ nel 2019.

In serata, l’iniziativa si trasformerà in uno ‘Spettacolo di Solidarietà’: oltre agli interventi curati da Natalia Re e Fabio Alfano e all’esibizione di Daria Biancardi accompagnata dal chitarrista Salvo Curreri, il palco vedrà protagonisti l’armonicista Giuseppe Milici insieme al pianista Aki Spataro, la cantante Monica Picone e il regista Joshua Wahlen. Le performance del Filider Centro Danza, sotto la direzione di Filippo Scuderi, offriranno suggestive interpretazioni fisiche e coreografiche del tema.

L’evento non si limita alle parole, ma si traduce in un’azione tangibile: parte dei proventi generati dallo spettacolo (il cui ingresso prevedeva un contributo volontario) sarà destinata al restauro del campetto di calcio dell’oratorio di una chiesa del quartiere Kalsa, con lo scopo di restituire ai giovani del quartiere uno spazio vitale di aggregazione ed educazione.