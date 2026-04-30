A Siracusa il teatro greco traina l’estate: superate le 160 mila presenze

“Ad oggi, tra venduto e prenotato, sono state superate le 160 mila presenze. Alla stessa data lo scorso anno era stata raggiunta quota 129 mila presenze”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Inda, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, alla presentazione della 61esima stagione al Teatro Greco di Siracusa della Fondazione istituto nazionale del dramma antico.

Si aprirà l’8 maggio con Alcesti di Euripide, diretta da Filippo Dini, nella traduzione di Elena Fabbro, con le musiche di Paolo Fresu che le eseguirà dal vivo proprio per il debutto dello spettacolo coprodotto con il Teatro Stabile del Veneto.

Il 9 maggio prima dell’Antigone di Sofocle per la regia di Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi. A interpretare Antigone è Camilla Semino Favro mentre Paolo Mazzarelli è Creonte, Mersila Sokoli Ismene, Gabriele Rametta Emone, Graziano Piazza Tiresia.

Il 13 giugno debutta al Teatro Greco di Siracusa Àlex Ollé, regista catalano fra i fondatori della Fura dels Baus, che dirigerà I Persiani di Eschilo nella traduzione di Walter Lapini. Nel cast Anna Bonaiuto nel ruolo della regina Atossa, Alessio Boni in quello dello spettro di Dario, Giuseppe Sartori sarà il messaggero, Massimo Nicolini Serse.

Infine l’Iliade, diretta da Giuliano Peparini, coprodotta in collaborazione con il Parco archeologico di Siracusa, in scena dal 14 al 27 giugno, con Vinicio Marchioni nel ruolo dell’Aedo, Giuseppe Sartori in quello di Achille mentre nel ruolo di Priamo vedremo Alessio Boni.