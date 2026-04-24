Nasce SIRAMUSE, il museo multimediale di Siracusa

Nasce SIRAMUSE, il museo della città di Siracusa: uno spazio esperienziale in cui il visitatore attraversa secoli di storia senza teche né reperti, attraverso un percorso multimediale articolato in video immersivi, scenari digitali, suoni e narrazione visiva.

All’interno del museo, il pubblico è guidato lungo un percorso che racconta le origini greche di Siracusa, il suo ruolo centrale nel Mediterraneo, le trasformazioni urbane e culturali, fino alle stratificazioni del presente.

A condurre questo viaggio sono otto personaggi, ciascuno legato a un’epoca, a un punto di vista e a un momento chiave della storia della città: da Caravaggio a Santa Lucia, da Eschilo e Platone fino a Paolo Orsi, Federico II ed Enzo Maiorca. Le loro voci accompagnano il racconto, rendendolo accessibile e coinvolgente per tutti, sia per chi conosce già Siracusa, sia per chi la scopre per la prima volta.

Il percorso attraversa 6 sale in cui le immagini avvolgono lo spazio, i suoni costruiscono l’atmosfera, i contenuti multimediali danno forma a una visione potente e immediata. Mappe animate, ricostruzioni digitali, ambienti sonori e grandi proiezioni trasformano la visita in un’esperienza immersiva, in cui il sapere diventa racconto e il racconto diventa esperienza.

ORARI DI APERTURA

Dal 1 maggio al 30 settembre: ore 11-19 (la biglietteria chiude alle 18)

Dal 1 ottobre al 30 aprile: ore 10-17 (la biglietteria chiude alle 16)

Chiuso il martedì

Dal 7 gennaio al 28 febbraio

Apertura su prenotazione per scuole e gruppi

ore 10-17 (la biglietteria chiude alle 16)

Aperto sabato e domenica

GIORNI DI CHIUSURA: 1 gennaio, 13 dicembre, 25 dicembre