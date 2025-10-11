Ad Alimena torna la Sagra del ficodindia: il programma completo

Torna, nel borgo madonita di Alimena, la V Sagra del ficodindia e del masticuttè: l’appuntamento è domenica 12 ottobre, dalle 9.30 alle 22.30, alla Villa Comunale. Organizzata dalla Pro Loco, col patrocinio del Comune di Alimena, celebra la pianta simbolo della Sicilia tra gastronomia e arti con degustazioni, musica, cooking show e laboratori FicArt.

Il programma

Dalle 09:30 di domenica 12 ottobre sono previste visite guidate al centro storico, condotte dalla Consulta giovanile di Alimena, ed un’esposizione di macchine d’epoca in piazza Regina Margherita. Alle 10:30, avrà inizio ‘Attacchi d’arte. Alimena tra scorci e fichi d’India’, estemporanea di pittura con i colori e i simboli del ficodindia. Una giuria premierà i primi tre classificati.

A partire dalle 11 apriranno gli stand gastronomici, artistici e artigianali, dove sarà possibile degustare e acquistare prodotti tipici: marmellata di ficodindia, granita, frittelle al succo di ficodindia, biscotti, cocktail, tisana con fiori di ficodindia, pesto di pala di ficodindia, l’Opunzia, un formaggio semi-stagionato affinato nelle bucce di ficodindia rosso e il masticuttè, una caramella fatta col succo del ficodindia

Dalle 12, sarà possibile degustare il menù completo che prevede ficodindia, cipolla rossa, capperi e acciughina, con olio e pepe, bruschetta con pesto di pala di ficodindia; riso con pancetta, mantecato al pecorino e succo di ficodindia, con rucola, melograno e scorza di limone; polpette con trito di maiale e di bucce di ficodindia; bucce fritte con farina di riso; biscotto e liquore al ficodindia (ticket €13). Disponibile anche un menù senza glutine.

Ad intrattenere i visitatori una mostra degli artisti locali Rosario Genduso, Pino La Marca e Igino Russo, i piccoli capolavori realizzati dagli alunni delle scuole di Castellana, Polizzi e Alimena, nell’ambito del concorso “Fai il fico”. Spazio ai libri con il Patto per la lettura delle Madonie e la Condotta Slow Food Madonie, che presenterà le ultime novità editoriali. Alle 15, il gruppo folkloristico Imachara. Alle 16 inizierà il cooking show “Tradizione e innovazione all’insegna del ficodindia” a cura di Simone Scelfo, chef di cucina molecolare.

Alle 17, sfilata in costumi tipici siciliani, canti popolari della tradizione siciliana, poesia e tarantella degli abitanti più giovani di Alimena. Alle 18 esibizione itinerante de ‘I Clarinottoni’, street band. I vari momenti della giornata saranno animati da CalisMaio e Mary, che alle ore 2 proporranno un intrattenimento volto a concludere la serata.