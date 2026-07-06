Al via il Festival del Liberty, Sicilia protagonista con visite e incontri

La Sicilia mette in mostra i suoi gioielli del Liberty. Per una settimana, da mercoledì 8 a martedì 14 luglio, numerosi centri ospiteranno visite guidate, eventi, convegni, collegati all’Art Nouveau Week, il festival nazionale del Liberty e delle arti figurative curato da Andrea Speziali.

Il programma siciliano coinvolgerà Augusta, Agrigento, Avola, Caltagirone, Canicattì, Canicattini Bagni, Catania, Chiaramonte Gulfi, Favignana, Ispica, Licata, Messina, Mondello, l’isola di Ortigia a Siracusa, Palermo, Sciacca, Siracusa, Taormina, Trapani e Vittoria.

Al centro della parte regionale del festival le tracce lasciate dalla scuola liberty siciliana su tanti fronti: architettura, ville, stabilimenti balneari, arredi, ceramiche, decorazioni.

All’apertura, l’8 luglio, Palermo ospiterà ai Cantieri culturali della Zisa il convegno “L’età dell’eleganza nella Sicilia Liberty” con interventi sugli stabilimenti Ducrot, sul Liberty palermitano, sulle ceramiche Florio, sul villino Florio.

Tra gli appuntamenti principali le visite a Catania, a villa Zingali Tetto e al museo della Rappresentazione; a Mondello, con lo stabilimento balneare Charleston e i villini del lungomare; a Palermo, con villino Favaloro, villino Florio, villino Ida Basile e i percorsi dedicati a via Libertà, al Teatro Massimo e alla Palermo della Belle Époque. Un appuntamento è previsto a Canicattini Bagni (Siracusa) con “Il Liberty degli emigrati”: è rappresentato da vari edifici nati grazie alle rimesse dei siciliani emigrati negli Stati Uniti.

Oltre alle visite guidate, sono previste a Palermo e Vittoria incontri davanti a edifici tra cui palazzo Jaforte, teatro Finocchiaro, villa Pottino e villino Cavarretta. La sezione “Sculture Liberty di sabbia” farà invece tappa a Mondello.

Gli appuntamenti a Palermo

Incontri a ingresso libero:

Mercoledì 8 luglio 2026 ore 17:00

“L’età dell’eleganza nella Sicilia Liberty” – Spazio Zero ai Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4, Palermo

Venerdì 10 luglio 2026 ore 17:30

“Il Liberty delle stazioni balneari: ville, alberghi….” – Club Canottieri Roggero di Lauria, Via delle Palme 20, Mondello. Per riservare il posto compilare il modulo: https://forms.gle/pw27XNKji9nnMGZu7

Visite guidate

Mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio ore 9 – Mondello

“Prospetti d’architettura Liberty: Stabilimento balneare Charleston e i villini”

Mercoledì 8, Giovedì 9 luglio ore 9; ore 10; ore 11; ore 12

“Villino Favarolo. La decorazione Art Nouveau all’alba dell’Art Déco”

Mercoledì 8 luglio ore 9:30

“Natura e architettura. Una finestra sul Liberty palermitano”

Giovedì 9 luglio ore 9:30

“Basile. Passeggiata nelle idee del Liberty”

Venerdì 10 luglio ore 9:30

“La Palermo dei Florio. Dal Villino Liberty al ritratto Art Nouveau”

Sabato 11 luglio ore 9:30

“La Belle Epoque a Palermo, tra Italia e Inghilterra”

Sabato 11 e domenica 12 luglio ore 10:30

“Manifattura Florio. Alla scoperta della ceramica Art Nouveau”

Martedì 14 luglio ore 10:00

“Florio, Ducrot, Basile. I protagonisti che firmarono la Palermo Liberty”

Mostre

“Giuseppe Sommaruga (1867–1917). Visione e regia del Liberty italiano”

A cura di Andrea Speziali

Dall’ 8 al 14 luglio 2026 ai Cantieri culturali alla Zisa – Via Letizia Battaglia “Spazio Zero” – Palermo.

Orario di apertura: Tutti i giorni 10:00 – 18:30 e su appuntamento con prenotazioni. Ingresso libero

Il calendario completo delle attività è consultabile su: https://italialiberty.it/eventi/categoria/artnouveauweek/elenco/

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