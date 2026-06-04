Concerto Radio Italia: tutti i cantanti attesi a Palermo

Sono Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal da Vinci e Samurai Jay i cantanti che animeranno il palco del concerto di Radio Italia a Palermo domenica 28 giugno.

“Ci aspettiamo un successo. L’anno scorso – ha detto il presidente e editore di Radio Italia, Mario Volanti in conferenza stampa a Palermo – abbiamo avuto una folla di 50mila persone. Quest’anno ci aspettiamo lo stesso, sarà difficile contenere tutte le persone che, per limiti di posti, non riusciranno a entrare. Il nostro – ha aggiunto Valenti – è l’unico evento vero dal vivo in Italia, non c’è nessuno che fa finta di cantare o di suonare. Portiamo 36 arrangiamenti nuovi e chi è nel settore sa che sono mesi di lavoro. Tornare a Palermo è sempre un’emozione perché vediamo tanti giovani che si godono 3 ore di musica”.

“Per me è un grande onore essere qui a Palermo come testimonial del concerto. Per me è un’emozione incredibile, un regalo che Mario Volanti mi fa e per questo lo ringrazio. Sicuramente ci sarà un duetto con Fedez e quindi sarò felice di rappresentare il pezzo di Sanremo, Male necessario. Il resto lo scopriremo dopo”, ha detto Marco Masini durante la conferenza stampa.

Per il sindaco Roberto Lagalla, “il concerto di Radio Italia rappresenta per Palermo un appuntamento di grande prestigio e richiamo nazionale, capace di portare in città migliaia di persone e di offrire un’importante occasione di promozione per il nostro territorio. Eventi di questa portata producono effetti positivi non solo dal punto di vista culturale e turistico, ma anche per tutto il tessuto economico cittadino, coinvolgendo attività commerciali, strutture ricettive e servizi. Palermo continua così il suo percorso per essere un nuovo punto di riferimento nel panorama degli eventi e della musica dal vivo. Ringrazio Radio Italia per avere scelto ancora una volta la nostra città e per la qualità artistica proposta, con alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama musicale nazionale”.

Intanto il Foro Italico è già pronto ad accogliere il mega evento musicale con un volto rinnovato. L’area, uno dei luoghi simbolo del rapporto tra Palermo e il mare, è stata infatti interessata negli ultimi mesi da un articolato intervento di sistemazione e di ripristino delle aree e dei camminamenti pedonali, resi inutilizzabili e pericolosi dalla mareggiata provocata dal ciclone Harry. La riqualificazione, realizzata dall’AdSP con fondi propri, si è appena conclusa e l’Authority è pronta a consegnare formalmente l’area al Comune.

“L’attività realizzata – spiega il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino – ha permesso di rispettare l’impegno assunto nei mesi scorsi con gli organizzatori del concerto, assicurando la disponibilità del luogo nei tempi richiesti per ospitare uno degli appuntamenti musicali più partecipati a livello nazionale. Il concerto del 28 giugno si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione del rapporto tra porto e città portato avanti dall’Autorità di Sistema portuale e orientato a restituire qualità urbana agli spazi affacciati sul mare e a rafforzarne la funzione pubblica e collettiva”.

Il concerto è trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Per assistere allo spettacolo è necessario accreditarsi sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire dalle 12 di lunedì 15 giugno fino ad esaurimento posti. Gli accrediti gratuiti daranno diritto all’accesso all’area prato che sarà suddivisa in due settori: un settore con ingresso da Piazza Tonnarazza e via Lincoln e un settore con ingresso da Via Cala, adiacenze Circolo Canottieri.