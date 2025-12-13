Emozioni live a Sicilia Outlet Village, dalla mostra Lego a Winter Harmonies

Con l’avvicinarsi del Natale, si prospettano giorni pieni di appuntamenti a Sicilia Outlet Village. Le vetrine dei 170 negozi sono già addobbate e pronte per le feste e la pista di pattinaggio sta regalando la possibilità di cimentarsi in un’esperienza unica. Nei giorni scorsi è andato in scena ‘Xmas On Ice’, lo spettacolo itinerante che porta con sé il clima del Natale attraverso danza, pattinaggio e melodie senza tempo.

È in corso inoltre (fino all’11 gennaio) la mostra ‘Forever Young’ di Riccardo Zangelmi, l’unico LEGO Certified Professional (LCP) in Italia. Il primo weekend ha fatto registrare numeri da record in termini di presenze, d’altronde le istallazioni di mattoncini rappresentano una vera attrazione per tutte le generazioni.

Domenica 14 dicembre, a scandire il count-down verso il Natale ci sarà uno spettacolo mai visto. Il Village grazie al ‘Winter Harmonies’ dalle 17.30 vibrerà tra incantevoli melodie, le sonorità del pianoforte si fonderanno con la voce live per dare vita a un viaggio che riaccende la magia delle feste. A pochi giorni dal Natale, ‘Winter Harmonies’ vuole invitare i visitatori a prendersi un momento di relax, al suono dei grandi classici delle festività e delle melodie più contemporanee. L’evento si svolge nell’esclusiva location dello shopping al centro della Sicilia, tra i 170 negozi di brand nazionali e internazionali dove sarà possibile fermarsi tra luci soffuse, melodie delicate e atmosfere di festa, per ritrovare tra mille regali anche la gioia e l’intimità del Natale.