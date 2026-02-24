A Sicilia Outlet Village un giardino con 100mila tulipani veri

Per la prima volta a Sicilia Outlet Village lo spin-off del Tulipark Day immergerà il pubblico tra i fiori più amati con decine di varietà, dalle più comuni alle più rare. Dal 27 febbraio all’1 marzo, tra i 170 negozi, sboccerà un giardino di circa 100 mila tulipani veri: le vie dello shopping avranno il profumo dei fiori e saranno animate da un’accoglienza in abiti olandesi.

L’accesso allo straordinario e variopinto allestimento sarà completamente gratuito. Ogni visitatore riceverà un tulipano in omaggio e coloro che vorranno continuare a sognare lungo i campi fioriti nelle varie città siciliane potranno approfittare dell’occasione per acquistare i biglietti dei Tulipark Day in programma con uno sconto del 20%.

Inoltre, dal 24 febbraio all’1 marzo, a Sicilia Outlet Village sarà possibile cogliere le occasioni sulle collezioni autunno inverno con i Last Call Saldi, con sconti fino al 20% sui prezzi outlet.