Pino Cuttaia apre bistrot al Sicilia Outlet Village

C’è un nuovo bistrot al Sicilia Outlet Village: è il nuovo bistrot Uovo di Seppia firmato dallo chef Pino Cuttaia. La cucina firmata dallo chef stellato “si preoccuperà del nutrimento glamour per chi sceglie di trascorrere qui una giornata di festa. Prepariamo piatti che difficilmente puoi trovare altrove, fatti di gioco, cibo, memoria: c’è il sugo di papà, la pasta con le sarde, una buona carbonara, il nero di seppia, cuciniamo partendo dai ricordi di famiglia, ma in una chiave contemporanea”.

Uovo di Seppia è per tutti, accessibile e veloce. Al bistrot non c’è la pretesa del servizio formale e atteso nel ristorante, alla base di ogni piatto c’è sempre ricerca”Per la selezione dalla filiera di produttori abbiamo creato un laboratorio di sviluppo e ricerca. Facciamo attenzione alla stagionalità, i sapori cambiano in base al raccolto, anche il mare è un orto: quando c’è il “raccolto” della seppia, noi la cuociamo perché è più sostenibile sotto il profilo nutrizionale, ed economico per chi produce, compra, trasforma e mangia. Inoltre la nostra è una cucina circolare, con la seppia facciamo due o tre lavorazioni diverse utilizzando ogni componente dello stesso pesce”.

La moderna dispensa di Cuttaia dà ai visitatori la possibilità di portare a casa gli ingredienti di alta qualità per cimentarsi in cucina. L’idea condivisa è quella di una mamma contemporanea che quando sta ai fuochi vuole gli ingredienti migliori per preparare i piatti di famiglia, semplici ma buonissimi.

Quella di Pino Cuttaia è una cucina etica, evoca ricordi e riduce gli sprechi: “nel bistrot usiamo una ‘cartata’ che non sporca e non inquina. Ricorda i mercati di una volta, dove andavi per prendere le acciughe sotto sale o i formaggi sfusi”.

Tra i piatti da non perdere Cuttaia dice “sicuramente ci sono le paste e il macco di fave che riportano a “casa”. Così come il sugo di papà, che è un sugo al pomodoro con verdure che alcuni anni fa, quando andavamo a lavorare, lasciavamo ai nonni per i nostri figli, un piatto caldo che celebra la cura dei genitori che fanno del cibo un loro modo d’essere presenti. Tra i dessert ovviamente ci sono i nostri classici e i dolci della domenica serviti nella “guantiera”, c’è il babà, la cassatina, il tiramisù fatto in pirofila come da tradizione”.

Il bistrot Uovo di Seppia sta già accogliendo i visitatori che a Sicilia Outlet Village da oggi, sabato 22 novembre, si moltiplicheranno con l’inizio dei Winter Black Days: per l’occasione il Village questo weekend resta aperto sino alle 21.