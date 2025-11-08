Al Sicilia Outlet Village è già Natale

Il Natale bussa alle porte di Sicilia Outlet Village e trasforma la piazza centrale in uno scenario festoso con una pista da pattinaggio che sarà aperta al pubblico a partire da domani, domenica 9 novembre, e fino al 6 gennaio. Ogni settimana la piazza del Village si animerà inoltre con eventi e spettacoli per intrattenere il pubblico. Le vetrine dei 170 negozi dei brand nazionali e internazionali inizieranno a brillare per accogliere tutti in un’atmosfera fatta di fiocchi, regali, promozioni e sorprese.

L’albero di Natale al centro della pista da pattinaggio sarà un incanto, verrà acceso domenica 9 novembre al culmine di uno spettacolo di luce, emozione e poesia: con “Ice Dreams” eleganti ballerini introdurranno gli spettatori in un sogno tra le melodie natalizie più amate, con la loro danza e la grazia del pattinaggio sul ghiaccio.

Domenica 16 novembre ad allietare il pubblico saranno gli “Archi di Natale” tra le sonorità senza tempo di violini, viola e violoncello. L’esibizione live del quartetto d’archi infonderà il caloroso spirito del Natale. Lo shopping si alternerà all’ascolto piacevole dei grandi classici, da Carol of the Bells a White Christmas, fino a O Holy Night. Le “Christmas Strings” accompagneranno tutti in un viaggio emozionante, tra i ritmi gioiosi e quelli che rievocano i ricordi più belli.