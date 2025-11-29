Gli animali pop di Valentina De Martini in mostra a Palazzo Bonocore

Ippopotami verde su fondo fucsia, leoni grintosi, un elefante giallo ocra su fondo blu, un asino viola, un coniglio bicolor: sono animali che arrivano da un altro mondo in cui la natura la fa da padrona, piante e bestie convivono senza battaglie. “Animal Republic” è la nuova personale di Valentina De Martini che si inaugura oggi, sabato 29 novembre alle 18 a Palazzo Bonocore (piazza Pretoria a Palermo) che la ospita fino al 9 gennaio.

La mostra è un ulteriore passo di Bonocore Open Art, la call promossa da CoopCulture e Palazzo Bonocore per sostenere la creatività contemporanea e valorizzare linguaggi visivi capaci di raccontare il mondo e le sue molteplici identità.

“Animal Republic” ospita una serie di oli su tela, realizzati tra il 2021 e il 2024, che ritraggono una vasta gamma di animali – elefanti, cervi, gorilla, asini, volatili e creature fantastiche – ognuno espresso attraverso la lente unica dell’artista. I temi centrali della mostra sono la sofferenza del pianeta e l’importanza della conservazione ambientale, comunicati attraverso la vulnerabilità e la bellezza intrinseca degli animali, che l’artista indica come messaggeri di una causa urgente. Le opere invitano lo spettatore a una riflessione sulla responsabilità umana verso la natura.