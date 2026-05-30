Gratteri ospita il Festival del Bosco tra natura, cammini ed esperienze per famiglie

Due weekend dedicati alla scoperta del territorio, del bosco e delle tradizioni locali animeranno Gratteri con il Festival del Bosco, manifestazione diffusa che coinvolgerà borgo, sentieri e aree naturalistiche delle Madonie.

Dal 29 al 31 maggio andrà in scena “Bosco in Movimento”, appuntamento dedicato al turismo attivo con trekking, trail running, yoga, trekking fotografico, passeggiate alla scoperta delle erbe spontanee, attività equestri ed escursioni verso luoghi simbolo come la Grotta Grattara e l’Abbazia di San Giorgio.

Il secondo weekend, dal 5 al 7 giugno, sarà invece rivolto a bambini e famiglie con “Bimbi Felici tra Borgo e Bosco”. Tra le novità, la proposta “Scollegati!”, iniziativa sperimentale che invita a vivere alcune attività senza dispositivi digitali, con il supporto della SICuPP Sicilia.

Spazio anche alla sensibilizzazione ambientale: il 29 maggio è in programma l’incontro “Rispettiamo il bosco: prevenzione incendi e tutela del bosco”, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente Parco delle Madonie e del Dipartimento Foreste, seguito dalla proiezione del docufilm Terra Nera – Voci dalle fiamme.

A caratterizzare l’intera manifestazione saranno inoltre il Passaporto del Bosco, il Patto del Bosco e le attività di plogging volontario, strumenti pensati per promuovere una fruizione sostenibile e partecipata del territorio.

Le attività sono gratuite e accessibili su prenotazione, con priorità riservata agli ospiti delle strutture aderenti all’iniziativa. Alcune esperienze potranno essere prenotate anche dai visitatori giornalieri, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

A questo link tutte le informazioni sul programma.